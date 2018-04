Christian Dior : croissance de 5% du CA au 1er trimestre

10/04/2018 | 08:07

Christian Dior annonce avoir réalisé au premier trimestre 2018 des ventes de 10,9 milliards d'euros, en progression de 5% avec une croissance organique de 14% (+16% en excluant l'impact de l'arrêt fin 2017 de la concession de l'aéroport de Hong Kong).



Tous les groupes d'activités ont contribué à la croissance organique, en particulier montres-joaillerie (+20%), parfums-cosmétiques (+17%) et mode-maroquinerie (+16%). 'L'Asie, les Etats-Unis et l'Europe connaissent une bonne croissance', ajoute la maison-mère de LVMH.



Christian Dior ajoute qu'il 'continuera à concentrer ses efforts sur la mise en valeur de ses marques, maintiendra une stricte maîtrise des coûts et ciblera ses investissements sur la qualité, l'excellence et l'innovation de ses produits et de leur distribution'.



