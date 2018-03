CIBOX : repousse la signature de son accord avec CXM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cibox et la société chinoise CXM (Dongguan CXM Technology) ont repoussé au 15 avril 2018 la signature de l'accord prévoyant un partenariat commercial et une prise de participation croisée. C'est Cibox qui, afin de se conformer aux dispositions du règlement européen n°596/2014 du 16 avril 2014 et ses règlements délégués, a souhaité repousser cette signature, ainsi que la réalisation de l'échange d'actions (selon une parité inchangée par rapport à celle communiquée en décembre 2017), après la date de publication de ses résultats annuels, prévue le 6 avril 2018 après bourse.CXM est une société innovante, combinant conception, R & D, production, marketing et ventes, et détenant plus de 80 brevets, de certifications nationales et internationales, la société CXM est reconnue comme l'un des grands acteurs de cette industrie en Chine.