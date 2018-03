Cibox Inter@ctive : Autorisation de la signature des accords de partenariat et de rapprochement entre CXM et CIBOX - Report au 15 avril 2018 de la date butoir pour la signature des accords

Comme annoncé le 18 décembre 2017, CIBOX et la société chinoise CXM (Dongguan CXM Technology Co., Limited), fabricant et fournisseur de CIBOX pour les produits de mobilité électrique, souhaitent conclure un accord prévoyant un partenariat commercial et une prise de participation réciproque entre CIBOX et CXM.

CXM est une société innovante, combinant conception, R & D, production, marketing et ventes, et détenant plus de 80 brevets, de certifications nationales et internationales, la société CXM est reconnue comme l'un des grands acteurs de cette industrie en Chine.

Les dernières autorisations requises par les autorités chinoises pour la mise en place de ce partenariat ayant été obtenues, le conseil d'administration de CIBOX a autorisé, le 13 mars 2018, la signature des accords de partenariat, ainsi que l'échange d'actions, les deux opérations étant indissociables.

La signature de ces accords, dont la rédaction est en cours de finalisation, est en bonne voie.

Afin de se conformer aux dispositions du règlement européen n°596/2014 du 16 avril 2014 et ses règlements délégués, CIBOX a souhaité repousser cette signature, ainsi que la réalisation de l'échange d'actions (selon une parité inchangée par rapport à celle communiquée en décembre 2017), après la date de publication de ses résultats annuels, prévue le 6 avril 2018 après bourse.

Pour cette raison, les deux parties ont donc repoussé au 15 avril 2018, dans le cadre d'un avenant en date de ce jour, la date butoir pour la signature des accords finaux et la réalisation de l'échange, initialement fixés au 31 mars 2018 dans la lettre d'intention.

Le Président

Informations boursières :

Dénomination : Cibox Inter@ctive

Code ISIN : FR 0000054322 - Mnémo : CIB

Marché : Marché réglementé d'Euronext Paris

Compartiment : C

Classification : secteur « Technologie »

____________________

Contact :

Chantal Tibaut

Tél. 01.46.70.18.34

c.tibaut@ciboxcorp.com

Site de la société : http//www.ciboxcorp.com

