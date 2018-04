Cibox Inter@ctive : Partenariat entre CIBOX et CXM

. Signature des accords de partenariat entre CXM et CIBOX

. CIBOX a acquis 9,82% du capital de la société chinoise CXM en échange de 3,01% de ses propres actions

CIBOX et la société chinoise Dongguan CXM Technology Co (CHE XIAO MI INTELLIGENCE TECHNOLOGIES, LIMITED ou « CXM ») fabricant et fournisseur de CIBOX pour les produits de mobilité électrique, ont signé les accords portant sur un partenariat commercial ainsi que sur une prise de participation réciproque entre les deux sociétés, le 13 avril 2018.

Conformément à leurs accords, CIBOX détiendra ainsi 9,82 % du capital de CXM et cette dernière détiendra 3,01% du capital de CIBOX. A la suite de cet échange, le nombre de titres auto-détenus par CIBOX sera ainsi ramené à 6 010 297 actions, soit 6,06 % de son capital social.

Le rapprochement avec CXM devrait permettre aux deux sociétés :

de commercialiser une marque commune à l'international dont les priorités seront l'Europe et la Chine ;

de former un ensemble complémentaire et compétitif en matière de maîtrise de l'analyse marché, de conception, de développement des produits, de fabrication, de commercialisation, de marketing et des services liés à ces produits.

L'accord avec CXM devrait ainsi permettre le développement de CIBOX à l'international via des distributeurs/importateurs. Pour les produits de mobilité électrique, les deux partenaires ont l'ambition de développer une marque internationale et non exclusive à des enseignes pour porter le projet commun de l'alliance CIBOX-CXM, qui viendrait s'ajouter aux marques Scooty et Greenroll, propres à CIBOX.

« Cette alliance industrielle et commerciale avec CXM, annoncée fin 2017, va nous permettre de nous appuyer sur un acteur spécialiste de la mobilité électrique. Nos rôles respectifs ont été définis : CIBOX sera en charge de concevoir les produits de demain, CXM de les fabriquer. Ensemble nous les commercialiserons sur nos territoires respectifs, partant du constat que les modes de déplacements et enjeux écologiques sont les mêmes en France, en Europe et en Chine. Cette alliance est pour CIBOX un atout tant en termes de compétitivité, de qualité et de capacité de production. Ces développements se poursuivront en 2018 avec les premiers effets opérationnels du partenariat CXM. CIBOX lancera également de nouveaux produits sur les autres catégories (stockage et téléphonie). » a déclaré son Président Directeur-Général.

Prochain rendez-vous avec la communication de CIBOX :

18 avril 2018 après clôture des négociations : publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 de CIBOX.

Cotation : compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris

Code ISIN : FR 0000054322 - CIB

Chantal Tibaut

Relation Investisseurs 01.46.70.18.34

c.tibaut@ciboxcorp.com

