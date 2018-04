Cibox : recul de la rentabilité en 2017

06/04/2018 | 18:21

Publiés ce vendredi après Bourse, les comptes annuels de Cibox ont notamment révélé un bénéfice net de 398.000 euros, soit une baisse de 60.000 euros sur un an.



Le bénéfice d'exploitation est quant à lui passé de 968.000 à 297.000 euros, du fait de dépenses d'exploitation accrues relatives notamment à la mise en place des nouvelles orientations stratégiques de la société.



Le chiffre d'affaires est en revanche ressorti à 16,82 millions d'euros, à comparer à 15,37 millions.



Enfin, sur le plan de la structure financière, les capitaux propres se sont renforcés, atteignant près de 3,73 millions d'euros au 31 décembre dernier, contre 3,33 millions à la même date en 2016.



Cibox table sur une poursuite de sa croissance en 2018, aors que le référencement de ses produits de stockage a été étendu à l'Allemagne et l'Angleterre, et que les produits de mobilité électrique de marque ont acquis de nouveaux référencements. Le partenariat en cours de finalisation avec la société CXM constitue par ailleurs un atout pour positionner l'entreprise durablement sur ce marché.



Au-delà de ses activités actuelles, Cibox dit rester attentive à toute opportunité de développement sur de nouvelles catégories dans le domaine des produits innovants en matière de technologie et d'usages.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.