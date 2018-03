Cintas : Canada est à la recherche de salles de toilettes exceptionnelles pour le concours annuel des Meilleures toilettes du Canada®

Les candidatures seront acceptées jusqu’au 15 juin

Connaissez-vous une salle de toilettes qui fait sensation? Si oui, soumettez-en immédiatement la candidature! Dès aujourd'hui et jusqu'au15 juin, Cintas Canada, Ltée. accepte les candidatures pour le neuvième concours annuel des Meilleures toilettes du Canada® sur le site www.bestrestroom.com/French

« Il est très important d’offrir une expérience positive des toilettes publiques », affirme Candice Raynsford, directrice du marketing chez Cintas Canada, Ltée. « En plus de présenter des salles de toilettes au design unique, ce concours met en valeur le rôle important que jouent des toilettes propres et bien approvisionnées dans le succès et la réputation d’une entreprise. »

L’an dernier, c’est le Bayview Village Shopping Centre de Toronto, en Ontario, qui s’est mérité ce titre et un prix pour son décor chic, ses splendides lustres, ses chaises rembourrées et ses toilettes, ses robinets et ses sèche-mains sans contact manuel.

« Nous sommes vraiment honorés d’avoir gagné le concours des Meilleures toilettes du Canada », a déclaré John Minas, le directeur général du Bayview Village Shopping Centre. « Dès que la nouvelle s’est répandue, tout le monde parlait de nos salles de toilettes, et elles continuent de retenir l’attention de nos visiteurs. Nous sommes fiers de créer pour nos invités un environnement à la fois simple et luxueux qui se prolonge jusque dans nos salles de toilettes. »

Êtes-vous propriétaire d’un établissement dont les installations sont remarquables? Êtes-vous l'esprit créatif derrière l'aménagement d'une salle de toilettes ou faites-vous partie de l'équipe qui en a élaboré le desing raffiné? Ou avez-vous visité une salle de toilettes très luxueuse? Si oui, soumettez-en dès aujourd’hui la candidature sur le site www.bestrestroom.com/French.

Ce concours est ouvert à la soumission de candidature de toute toilette non domiciliaire située au Canada et accessible au grand public. Les inscriptions seront jugées en fonction de cinq critères : propreté, apparence, innovation, fonctionnalité et éléments de design uniques. Suivez l'événement durant l'été pour connaître les cinq sensationnels finalistes et votez pour celui que vous préférez. Le lauréat recevra le traitement royal de Cintas qui lui offrira des services d’entretien de ses toilettes d’une valeur de 2 500 $.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le concours des Meilleures toilettes du Canada, communiquez en ligne avec Christina Alvarez à l'adresse suivante : calvarez@mulberrymc.com ou par téléphone au 214-571-6322.

À propos de Cintas Canada, Ltée.

Cintas Canada, Ltée., dont le siège social est situé à Mississauga, en Ontario, est une filiale de Cintas Corporation. Cintas aide plus de 65 000 entreprises canadiennes de tous types et de toutes tailles à être PrêtesMC à ouvrir chaque jour leurs portes en toute confiance en leur proposant une vaste gamme de produits et de services qui améliorent l'image de marque de nos clients, tout en aidant leurs établissements et leurs employés à maintenir une propreté, une sécurité et une apparence exemplaires. Grâce à ses produits et services, y compris les uniformes, les produits d'entretien de revêtements de sol, les fournitures de toilettes et les produits de premiers soins et de sécurité, Cintas aide ses clients à être Prêts pour la journée de travailMD. Cintas est une société ouverte cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole boursier CTAS et compose l’indice boursier Standard & Poor's 500.

