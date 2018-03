Cintas Corporation : présente ses résultats financiers du troisième trimestre 2018

Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) a présenté aujourd’hui ses résultats financiers du troisième trimestre 2018 clos le 28 février 2018.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a été d’environ 1,59 milliard de dollars US, représentant une hausse de 26,6 % par rapport au troisième trimestre de l’an dernier. Le taux de croissance organique des revenus, ajusté des effets des acquisitions et des fluctuations de taux de change, s’établit à 7,8 %. Les taux de croissance organique des revenus des secteurs d'exploitation isolables de location d’uniformes et de services aux entreprises et des Services de premiers soins et de sécurité ont été respectivement de 6,5% et de 10,0%.

Le bénéfice d'exploitation du troisième trimestre de 200 millions de dollars a augmenté de 4,2% par rapport au bénéfice d'exploitation de 192 millions de dollars enregistré au troisième trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice d'exploitation a été réduit de 10 millions de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2018 et de 9 millions de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2017 par les frais de transaction et d'intégration liés à l'acquisition de G&K Services, Inc. ("G&K"). Le bénéfice d'exploitation du troisième trimestre de l'exercice 2018 a également été réduit par un paiement en espèces unique aux employés de Cintas suite à la promulgation de la loi sur les coupes d'impôt et les emplois (Tax Act) signée par le président le 22 décembre. 2017. Le paiement unique en espèces aux employés a représenté une dépense d'environ 40 millions de dollars.

Scott D. Farmer, président du conseil et chef de la direction de Cintas, a déclaré : « Nous sommes heureux de présenter de solides résultats financiers pour le troisième trimestre. Chaque unité d'affaires a contribué à des gains de revenus substantiels. Le bénéfice d'exploitation, à l'exclusion des frais de transaction et d'intégration de G&K et du paiement unique en espèces aux employés, a augmenté de 24,0% par rapport au troisième trimestre de l'exercice précédent, ce qui s'est traduit par une marge d'exploitation de 15,7%. Nous avons également réalisé de solides progrès sur deux importants investissements à long terme. Le premier est l'acquisition de G&K. Nous avons maintenant fermé 60 des opérations redondantes (95%) et avons converti 65% des sites G&K aux systèmes d'exploitation Cintas. Le second est la mise en œuvre d'un système de planification des ressources d'entreprise. Nous continuons à convertir plus d'opérations vers le système, 79 jusqu'à présent, et le déploiement reste dans les temps. Nous serons une entreprise plus forte avec cette nouvelle technologie. »

M. Farmer a ajouté: « Le gouvernement américain a récemment adopté une nouvelle loi fiscale qui rendra les entreprises américaines plus compétitives au niveau mondial. Cette réforme fiscale profite à notre entreprise, à nos actionnaires et à nombre de nos clients. Nous sommes heureux d'avoir partagé ce bénéfice avec nos employés, que nous appelons des partenaires, sous la forme d'un paiement en espèces unique. Cintas a accompli beaucoup, et nos partenaires motivés et engagés sont l'un des ingrédients les plus importants de notre succès. »

Le bénéfice net tiré des activités poursuivies pour le troisième trimestre s'est établi à environ 296 millions de dollars, en hausse de 152,9% par rapport au troisième trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice par action dilué (BPA) des activités poursuivies s'est établi à 2,66 dollars au troisième trimestre, contre 1,06 dollar au troisième trimestre de l'exercice précédent. Les bénéfices par action des troisièmes trimestres des exercices 2018 et 2017 comprenaient un impact négatif de 0,06 dollar dû aux frais de transaction et d'intégration liés à l'acquisition de G&K. Le bénéfice par action pour le troisième trimestre de l'exercice 2018 comprenait également un impact négatif de 0,24 dollar provenant du paiement unique en espèces aux employés. Toutefois, le résultat par action du troisième trimestre de l'exercice 2018 a bénéficié d’un impact positif de 1,59 dollar grâce aux avantages découlant de la nouvelle Loi sur l'impôt, principalement en raison d'une réévaluation ponctuelle des actifs et passifs d'impôts différés.

Le tableau suivant présente une comparaison du résultat par action pour l'exercice 2018 avec les périodes correspondantes de l'exercice 2017 :

Résultats de bénéfices par action Trois mois terminés Le 28 février Le 28 février Croissance vs. 2018 2017 EXERCICE 2017 BPA - activités poursuivies $ 2,66 $ 1,06 Frais de transaction et intégration de G&K 0,06 0,06 Paiement unique aux employés 0,24 - Avantages de la Loi sur l’impôt (1,59 ) - BPA après les éléments ci-dessus $ 1,37 $ 1,12 22,3 %

Neuf mois terminés Le 28 février Le 28 février Croissance vs. 2018 2017 EXERCICE 2017 BPA - activités poursuivies $ 5,35 $ 3,42 Frais de transaction et intégration de G&K 0,16 0,10 Paiement unique aux employés 0,24 - Avantages de la Loi sur l’impôt (1,59 ) - BPA après les éléments ci-dessus $ 4,16 $ 3,52 18,2 %

M. Farmer a conclu : « Les avantages de la législation américaine sur la réforme fiscale au cours de notre troisième trimestre ont été importants. Cependant, ces avantages compliquent la comparabilité des résultats de l'exercice complet avec ceux de l'année dernière. Par conséquent, nous fournissons des indications précises pour le quatrième trimestre de l'exercice 2018. Nous prévoyons que le chiffre d’affaires du quatrième trimestre se situera entre 1,625 et 1,645 milliard de dollars. Veuillez garder à l'esprit que notre quatrième trimestre marque l'anniversaire de l'acquisition de G&K. Nous prévoyons que le bénéfice par action du quatrième trimestre augmentera et se situera entre 1,64 $ et 1,69 $. Cela suppose un taux d'imposition de 24,0% pour le quatrième trimestre. Ces prévisions de BPA excluent les futures dépenses de transaction et d'intégration liées à l'acquisition de G&K. Cependant, au quatrième trimestre, nous nous attendons à ce que des frais de transaction et d'intégration de G&K soient engagés puisque nous continuons d'intégrer cette acquisition importante, et nous estimons qu'ils atteindront entre 10 et 15 millions de dollars. »

À propos de Cintas

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs portes en toute confiance, en proposant une vaste gamme de produits et services améliorant l'image de marque de ses clients, et aidant leurs établissements et leurs employés à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. Ses uniformes, produits d'entretien des sols, fournitures de toilettes, produits de premiers soins et de sécurité, extincteurs et tests incendie, et formation sur la sécurité et la conformité permettent aux clients de Cintas de se préparer pour leur journée de travail (Ready for the Workday™). Ayant son siège à Cincinnati, Cintas est une société ouverte inscrite à la cote Nasdaq Global Select Market, sous le symbole CTAS, et figure à l'indice 500 de Standard & Poor et à l'indice Nasdaq-100.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

La loi américaine promulguée en 1995 sous le titre de "Private Securities Litigation Reform Act" comporte une règle refuge contre la poursuite civile relativement aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs qui peuvent être identifiés par des mots tels que "estime, anticipe, prévoit, projette, envisage, s’attend à, a l’intention de, vise, prédit, croit, cherche à, devrait, pourrait, fera" ou leur contraire et des mots, termes et expressions similaires, ainsi que par le contexte dans lequel ils sont employés. De tels énoncés reposent sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valables qu’au moment de leur formulation. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés. Nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront. Ces énoncés sont soumis à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses potentiellement inexactes et à d’autres éléments qui peuvent entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions formulées dans le présent communiqué de presse. Les facteurs pouvant entraîner un tel écart comprennent, sans s'y limiter, les risques inhérents à la transaction G&K pour l'accomplissement de synergies de coûts et leur réalisation dans le temps, y compris à l'effet relutif, au respect des délais, et aux montants des futures dépenses de transaction et d'intégration, la possibilité d’une hausse imprévue des frais d’exploitation, y compris les coûts de l’énergie et du carburant, la baisse du volume des ventes, la perte de clients en raison des tendances à l’externalisation, le rendement et les coûts d’intégration des acquisitions, y compris G&K, les variations des coûts d’équipement et de main-d’œuvre, y compris l’augmentation des frais médicaux, les frais et les répercussions possibles des activités d’organisation syndicale, l’incapacité de se conformer aux réglementations gouvernementales concernant la discrimination dans l’emploi, la rémunération, les prestations de santé et de sécurité des employés, l'impact sur les activités d'exploitation des variations du taux de change, des tarifs douaniers et des autres risques politiques, économiques et réglementaires, les incertitudes concernant les frais et les passifs existants ou nouvellement découverts relatifs à la conformité ou à des mesures de redressement environnementales, les frais, résultats et évaluation en cours des contrôles internes des rapports financiers exigés par le Sarbanes-Oxley Act de 2002, les frais liés au déploiement de notre système SAP, les perturbations causées par l’inaccessibilité aux données des systèmes informatiques, y compris les risques associés à la cybersécurité, l’amorce ou le résultat de litiges, des enquêtes ou d’autres procédures, la hausse des frais d’approvisionnement ou de distribution des produits, la perturbation des opérations par des événements catastrophiques ou extraordinaires, y compris les répercussions des ouragans Harvey et Irma, le montant et le calendrier des opérations de rachat de nos actions ordinaires (le cas échéant), des changements dans les lois fiscales fédérales et d’état et la législation du travail, les réactions des concurrents en matière de prix et de services. Cintas rejette toute obligation de publier des révisions ou des mises à jour des énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations ou des événements, circonstances ou autres développements imprévus se produisant après la date à laquelle les énoncés ont été formulés. Une liste et une description plus exhaustives de ces risques et incertitudes et d’autres questions se trouvent dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 mai 2017 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et les incertitudes décrits dans le présent communiqué ne sont pas les seuls auxquels nous pourrions être confrontés. D’autres risques et incertitudes dont nous n’avons pas encore connaissance ou que nous considérons actuellement irréels peuvent également nuire à nos activités.

Cintas Corporation États condensés consolidés du revenu (Non audité) (En milliers, sauf les données par action) Trois mois terminés Le 28 février Le 28 février 2018 2017 % de variation Chiffre d’affaires : Services de location d’uniformes et aux entreprises $ 1 284 516 $ 988 178 30,0 Autres 304 622 267 189 14,0 Total des recettes 1 589 138 1 255 367 26,6 Coûts et dépenses : Coûts de la location d’uniformes et des services 718 138 542 790 32,3 Autres coûts 170 537 152 653 11,7 Frais commerciaux et administratifs 490 618 358 589 36,8 Frais de transaction et d’intégration de G&K Services, Inc. 9 821 9 344 5,1 Résultat d'exploitation 200 024 191 991 4,2 Revenus d’intérêts (384 ) (11 ) 3 390,9 Intérêts débiteurs 25 901 13,696 89,1 Bénéfice avant impôts sur le revenu 174 507 178 306 -2,1 Impôt sur le revenu (bénéfice) (121 282 ) 61 352 -297,7 Revenus provenant des activités poursuivies 295 789 116 954 152,9 Revenus provenant des activités abandonnées, nets d'impôts 6 306 1 051 500,0 Bénéfice net $ 302 095 $ 118 005 156,0 Bénéfice de base par action : Activités poursuivies $ 2,73 $ 1,09 150,5 Activités abandonnées 0,06 0,01 500,0 Bénéfice de base par action $ 2,79 $ 1,10 153,6 Bénéfice dilué par action : Activités poursuivies $ 2,66 $ 1,06 150,9 Activités abandonnées 0,05 0,01 400,0 Bénéfice dilué par action $ 2,71 $ 1,07 153,3 Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 106 558 105 093 Nombre moyen dilué d’actions en circulation 110 175 107 892 Neuf mois terminés Le 28 février Le 28 février 2018 2017 % de variation Chiffre d’affaires : Services de location d’uniformes et aux entreprises $ 3 904 338 $ 2 982 475 30,9 Autres 902 744 810 619 11,4 Total des recettes 4 807 082 3 793 094 26,7 Coûts et dépenses : Coûts de la location d’uniformes et des services 2 148 961 1 631 385 31,7 Autres coûts 501 936 460 140 9,1 Frais commerciaux et administratifs 1 444 985 1 089 707 32,6 Frais de transaction et d’intégration de G&K Services, Inc. 26 866 15 478 73,6 Résultat d'exploitation 684 334 596 384 14,7 Revenus d’intérêts (972 ) (107 ) 808,4 Intérêts débiteurs 85 347 41 135 107,5 Bénéfice avant impôts sur le revenu 599 959 555 356 8,0 Impôts sur le revenu 5 325 180 244 -97,0 Revenus provenant des activités poursuivies 594 634 375 112 58,5 Revenus provenant des activités abandonnées, nets d’impôts 61 781 21 361 189,2 Bénéfice net $ 656 415 $ 396 473 65,6 Bénéfice de base par action : Activités poursuivies $ 5,50 $ 3,51 56,7 Activités abandonnées 0,57 0,20 185,0 Bénéfice de base par action $ 6,07 $ 3,71 63,6 Bénéfice dilué par action : Activités poursuivies $ 5,35 $ 3,42 56,4 Activités abandonnées 0,55 0,20 175,0 Bénéfice dilué par action $ 5,90 $ 3,62 63,0 Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 106 210 104 842 Nombre moyen dilué d’actions en circulation 109 254 107 508

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS CORPORATION Trois mois terminés Le 28 février Le 28 février 2018 2017 Marge brute des locations d’uniformes et des services aux entreprises 44,1% 45,1% Autre marge brute 44,0% 42,9% Marge brute totale 44,1% 44,6% Marge nette, activités poursuivies 18,6% 9,3% Neuf mois terminés Le 28 février Le 28 février 2018 2017 Marge brute des locations d’uniformes et des services aux entreprises 45,0% 45,3% Autre marge brute 44,4% 43,2% Marge brute totale 44,9% 44,9% Marge nette, activités poursuivies 12,4% 9,9%

Calcul du résultat dilué par action provenant des activités poursuivies Trois mois terminés Le 28 février Le 28 février 2018 2017 Revenus provenant des activités poursuivies $ 295 789 $ 116 954 Moins : revenus des activités poursuivies attribués aux titres participatifs 5 248 2 573 Revenus des activités poursuivies disponibles aux actionnaires ordinaires $ 290 541 $ 114 381 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 106 558 105 093 Effet des titres dilutifs - stock-options des employés 3 617 2 799 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées en circulation 110 175 107 892 Bénéfice dilué par action provenant des activités poursuivies $ 2,66 $ 1,06 Neuf mois terminés Le 28 février Le 28 février 2018 2017 Revenus provenant des activités poursuivies $ 594 634 $ 375 112 Moins : revenus des activités poursuivies attribués aux titres participatifs 10 546 7 348 Revenus des activités poursuivies disponibles aux actionnaires ordinaires $ 584 088 $ 367 764 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 106 210 104 842 Effet des titres dilutifs - stock-options des employés 3 044 2 666 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées en circulation 109 254 107 508 Bénéfice dilué par action provenant des activités poursuivies $ 5,35 $ 3,42

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et au règlement G sur la divulgation

Le présent communiqué de presse contient des mesures financières non conformes aux PCGR au sens du règlement G promulgué par la Securities and Exchange Commission. En complément de ses états financiers consolidés présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis, la Société fournit des mesures financières non conformes aux PCGR pour le bénéfice par action diluée et les flux de trésorerie. La société estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR sont appropriées pour améliorer la compréhension de son rendement passé ainsi que ses perspectives de rendement futur. Les rapprochements des différences entre ces mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR sont présentés dans les tableaux figurant dans le narratif du communiqué de presse ou ci-dessous.

Résultats de bénéfices par action Trois mois terminés Le 28 février Le 28 février Croissance vs. 2018 2017 EXERCICE 2017 BPA - activités poursuivies $ 2,66 $ 1,06 Frais de transaction et intégration de G&K 0,06 0,06 Paiement unique aux employés 0,24 - Avantages de la Loi sur l’impôt (1,59 ) - BPA après les éléments ci-dessus $ 1,37 $ 1,12 22,3 % Neuf mois terminés Le 28 février Le 28 février Croissance vs. 2018 2017 EXERCICE 2017 BPA - activités poursuivies $ 5,35 $ 3,42 Frais de transaction et intégration de G&K 0,16 0,10 Paiement unique aux employés 0,24 - Avantages de la Loi sur l’impôt (1,59 ) - BPA après les éléments ci-dessus $ 4,16 $ 3,52 18,2 %

Calcul du flux de trésorerie disponible Neuf mois terminés Le 28 février Le 28 février 2018 2017 Encaisse nette fournie par les opérations $ 660 864 $ 483 758 Dépenses en capital (196 040 ) (218 621 ) Flux de trésorerie disponible $ 464 824 $ 265 137

La direction utilise les flux de trésorerie disponibles pour évaluer le rendement financier de la Société. La direction est d'avis que les flux de trésorerie disponibles sont utiles aux investisseurs parce qu'ils établissent un lien entre les flux de trésorerie liés à l'exploitation de la société et le capital investi pour poursuivre, améliorer et accroître les activités commerciales.

DONNÉES SECTORIELLES SUPPLÉMENTAIRES Location d’uniformes Premiers soins et services et sécurité Tous les Services Services Autres Entreprise Total Pour le trimestre terminé le 28 février 2018 Revenus $ 1 284 516 $ 137 327 $ 167 295 $ - $ 1 589 138 Marge brute $ 566 378 $ 64 348 $ 69 737 $ - $ 700 463 Frais commerciaux et administratifs $ 383 270 $ 47 643 $ 59 705 $ - $ 490 618 Frais de transaction et d’intégration de G&K Services, Inc. $ 9 821 $ - $ - $ - $ 9 821 Revenus d’intérêts $ - $ - $ - $ (384 ) $ (384 ) Intérêts débiteurs $ - $ - $ - $ 25 901 $ 25 901 Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu $ 173 287 $ 16 705 $ 10 032 $ (25 517 ) $ 174 507 Pour le trimestre terminé le 28 février 2017 Revenus $ 988 178 $ 124 239 $ 142 950 $ - $ 1 255 367 Marge brute $ 445 388 $ 55 681 $ 58 855 $ - $ 559 924 Frais commerciaux et administratifs $ 264 111 $ 43 446 $ 51 032 $ - $ 358 589 Frais de transaction et d’intégration de G&K Services, Inc. $ 9 344 $ - $ - $ - $ 9 344 Revenus d’intérêts $ - $ - $ - $ (11 ) $ (11 ) Intérêts débiteurs $ - $ - $ - $ 13 696 $ 13 696 Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu $ 171 933 $ 12 235 $ 7 823 $ (13 685 ) $ 178 306 Pour les neuf mois terminés le 28 février 2018 Revenus $ 3 904 338 $ 416 999 $ 485 745 $ - $ 4 807 082 Marge brute $ 1 755 377 $ 196 383 $ 204 425 $ - $ 2 156 185 Frais commerciaux et administratifs $ 1 132 500 $ 142 292 $ 170 193 $ - $ 1 444 985 Frais de transaction et d’intégration de G&K Services, Inc. $ 26 866 $ - $ - $ - $ 26 866 Revenus d’intérêts $ - $ - $ - $ (972 ) $ (972 ) Intérêts débiteurs $ - $ - $ - $ 85 347 $ 85 347 Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu $ 596 011 $ 54 091 $ 34 232 $ (84 375 ) $ 599 959 Pour les neuf mois terminés le 28 février 2017 Revenus $ 2 982 475 $ 373 875 $ 436 744 $ - $ 3 793 094 Marge brute $ 1 351 090 $ 170 352 $ 180 127 $ - $ 1 701 569 Frais commerciaux et administratifs $ 801 944 $ 131 827 $ 155 936 $ - $ 1 089 707 Frais de transaction et d’intégration de G&K Services, Inc. $ 15 478 $ - $ - $ - $ 15 478 Revenus d’intérêts $ - $ - $ - $ (107 ) $ (107 ) Intérêts débiteurs $ - $ - $ - $ 41 135 $ 41 135 Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu $ 533 668 $ 38 525 $ 24 191 $ (41 028 ) $ 555 356

Cintas Corporation Bilans condensés consolidés (En milliers, sauf les données relatives aux actions) Le 28 février Le 31 mai ÉLÉMENTS D’ACTIF 2018 2017 (Non audité) Actifs circulants : Espèces et quasi-espèces $ 152 563 $ 169 266 Titres négociables 33 693 22 219 Comptes débiteurs, nets 779 220 736 008 Stocks, nets 274 819 278 218 Uniformes et autres articles de location en service 682 438 635 702 Impôts sur les bénéfices actuels 12 907 44 320 Charges payées d’avance et autres actifs courants 35 192 30 132 Actifs destinés à la vente - 38 613 Total des actifs courants 1 970 832 1 954 478 Immobilisations, nettes 1 367 580 1 323 501 Investissements 178 527 164 788 Écarts d’acquisition 2 819 867 2 782 335 Contrats de service, nets 557 477 586 988 Autres actifs nets 25 566 31 967 $ 6 919 849 $ 6 844 057 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passif à court terme : Comptes créditeurs $ 172 181 $ 177 051 Rémunérations à payer et passifs connexes 145 066 149 635 Charges à payer 412 826 429 809 Dette exigible à moins d’un an 187 500 362 900 Passifs destinés à la vente - 11 457 Total passif à court terme 917 573 1 130 852 Passif à long terme : Dette exigible après un an 2 534 760 2 770 624 Passif d’impôts 376 665 469 328 Charges à payer 196 854 170 460 Total du passif à long terme 3 108 279 3 410 412 Capitaux propres : Actions privilégiées, sans valeur nominale : - - 100 000 actions autorisées, aucune en circulation Actions ordinaires, sans valeur nominale : 611 485 485 068 425 000 000 d’actions autorisées Exercice 2018 : 182 558 025 émises et 106 681 417 en circulation Exercice 2017 : 180 992 605 émises et 105 400 629 en circulation Capital versé 219 389 223 924 Bénéfices non répartis 5 651 656 5 170 830 Actions de trésorerie : (3 611 050 ) (3 574 000 ) Exercice 2018 : 75 876 608 actions Exercice 2017 : 75 591 976 actions Cumul des autres éléments du résultat étendu (perte) 22 517 (3 029 ) Total des capitaux propres 2 893 997 2 302 793 $ 6 919 849 $ 6 844 057

Cintas Corporation États condensés consolidés des flux de trésorerie (Non audité) (En milliers) Neuf mois terminés Le 28 février Le 28 février 2018 2017 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation : Bénéfice net $ 656 415 $ 396 473 Ajustements pour rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation : Amortissement 157 319 120 493 Amortissement des actifs incorporels 47 583 11 221 Rémunération à base d'actions 86 044 63 578 Gains sur vente d'entreprise (99 060 ) - Gains sur le recyclage - (25 876 ) Passif d’impôts (120 428 ) (3 472 ) Variation des actifs et passifs courants, nette des acquisitions d'entreprises : Comptes débiteurs, nets (40 046 ) (28 646 ) Stocks, nets 4 011 (23 364 ) Uniformes et autres articles de location en service (44 050 ) (53 ) Charges payées d’avance et autres actifs courants (17 925 ) (11 387 ) Comptes créditeurs (580 ) 15 538 Rémunérations à payer et passifs connexes (2 209 ) (5 812 ) Charges à payer et autres 2 253 (6 079 ) Impôts sur les bénéfices actuels 31 537 (18 856 ) Flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation 660 864 483 758 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement : Dépenses en capital (196 040 ) (218 621 ) Produit du rachat de titres négociables et de placements 146 302 172 506 Achat de titres négociables et de placements (157 528 ) (125 634 ) Produit de la vente d’entreprise 127 835 - Produit de la vente de l’investissement en recyclage - 25 876 Acquisitions d’entreprises, déduction faite des liquidités acquises (12 298 ) (19 630 ) Autres, net 1 746 28 Encaisse nette utilisée dans les activités d'investissement (89 983 ) (165 475 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement : Émission de papier commercial, net 137 000 99 500 Remboursement de la dette (550 000 ) (250 000 ) Frais de financement de la dette à court terme payés d'avance - (13 949 ) Produit de l'exercice des attributions de rémunération à base d'actions 35 838 25 114 Dividendes versés (175 589 ) (142 444 ) Rachat d’actions ordinaires (37 050 ) (20 054 ) Autres, net (2 489 ) (5 801 ) Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement (592 290 ) (307 634 ) Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 4 706 (2 762 ) Augmentation nette (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (16 703 ) 7 887 Espèces et quasi-espèces au début de la période 169 266 139 357 Espèces et quasi-espèces à la fin de la période $ 152 563 $ 147 244

