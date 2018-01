CIRCOR International : | HOKE® résout les problèmes d'assemblage de tubes et de raccords à l'échelle industrielle avec le système de connexion de tubes GYROLOK® XP à la fine pointe de la technologie

Percée technologique en matière de sécurité et de fiabilité pour les systèmes de tubes de petit diamètre

SPARTANBURG, Caroline du Sud, le 25 janvier 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - CIRCOR International, Inc. (NYSE : CIR) a annoncé que sa marque HOKE® a lancé la nouvelle gamme de produits GYROLOK® XP, une technologie de pointe qui améliore considérablement le processus d'assemblage et garantit des raccordements de tubes plus sûrs et plus fiables.



GYROLOK® XP est le seul raccord pour tubes spécialement conçu et largement testé pour surmonter les défis de l'assemblage des raccords sur une gamme complète de tubes à paroi épaisse résistant à la corrosion. Le raccord GYROLOK® XP est conçu pour agripper des tubes à paroi plus épaisse, ce qui augmente les pressions de service jusqu'à 80 % par rapport aux raccords classiques.

« Le GYROLOK® XP souligne notre stratégie de service intensif et critique à la mission », commente Erik Wiik, Président du Groupe CIRCOR Energy. « Le nouveau produit permet à nos raccords XP d'être utilisés sur des tubes ayant des plages de pression plus élevées, y compris les tubes en alliage exotique utilisés dans les applications de service intensif. Cette capacité accrue remplace les options les plus coûteuses, telles que les raccords de tubes soudés ou l'approche par cône et filetage. La conception unique de GYROLOK® XP simplifie l'installation et garantit que les raccords ne peuvent être trop serrés, l'erreur d'installation la plus fréquente entraînant des fuites ».

Pour de plus amples informations, veuillez consulter http://www.circorenergy.com/gyrolokXP/

À propos de CIRCOR International, Inc.

CIRCOR International, Inc. assure la conception, la fabrication et la commercialisation des produits et sous-systèmes de technologie différenciée pour des marchés tels que le pétrole et le gaz, l'industrie, l'aérospatiale et la défense, ainsi que la marine commerciale. CIRCOR dispose d'un portefeuille diversifié de produits de contrôle de débit et de mouvement, avec des marques reconnues leaders sur le marché qui répondent aux besoins les plus importants de ses clients. La stratégie de la Société est de se développer de manière organique et à travers des acquisitions complémentaires, simplifier les opérations de CIRCOR, atteindre une excellence opérationnelle de classe mondiale, mais aussi attirer et retenir les meilleurs talents. Pour en savoir plus, consulter le site Web des relations avec les investisseurs sur http://investors.circor.com.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible sur http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f9e651ae-7c7e-4c95-84d5-e9b51d82351c.

Contact presse :

Chris Barnhill

Directeur Marketing international

+1 713 - 400 - 2241

Chris.barnhill@circor.com

