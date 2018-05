CISCO : Jefferies revalorise

Données financières ($) CA 2018 49 161 M EBIT 2018 15 217 M Résultat net 2018 -853 M Trésorerie 2018 32 038 M Rendement 2018 2,69% PER 2018 - PER 2019 19,01 VE / CA 2018 3,81x VE / CA 2019 3,77x Capitalisation 219 Mrd Graphique CISCO SYSTEMS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CISCO SYSTEMS Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 34 Objectif de cours Moyen 49,0 $ Ecart / Objectif Moyen 8,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Charles H. Robbins Chairman & Chief Executive Officer Tiang Yew Tan Senior Vice President-Operations & Digital Kelly A. Kramer Chief Financial Officer & Executive Vice President Guillermo Diaz Chief Information Officer & Senior Vice President Roderick C. McGeary Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) CISCO SYSTEMS 17.91% 219 101 QUALCOMM -13.09% 82 493 ERICSSON 24.05% 25 828 ZTE CORPORATION --.--% 19 393 HARRIS CORPORATION 9.34% 18 389 MOTOROLA SOLUTIONS 18.77% 17 507