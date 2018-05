Cisco : La valeur du jour à Wall Street - CISCO recule après des résultats et perspectives sans relief

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cisco (-3,12% à 43,75 dollars) enregistre la plus forte baisse de l’indice Dow Jones, l’annonce de résultats et de perspectives globalement en ligne avec les attentes déclenchant des dégagements. Les investisseurs prennent leurs bénéfices sur un titre qui a surperformé de près de 18% son indice de référence depuis le début de l’année. Ils ont aussi été déçus par la faiblesse des revenus générés par les routeurs, une des activités historiques du spécialiste des équipements de réseaux.Au troisième trimestre, clos fin avril, Cisco a généré un bénéfice net en hausse de 7% à 2,7 milliards de dollars, soit 56 cents par action. Le bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, est ressorti à 66 cents, soit 1 cent de mieux que le consensus Reuters.Le chiffre d'affaires de Cisco a augmenté de 4% à 12,463 milliards de dollars, dépassant légèrement les anticipations de Wall Street : 12,43 milliards. La division Infrastructure Platforms, qui regroupe en particulier les commutateurs et les routeurs, a enregistré une croissance de seulement 2%, pénalisée par les routeurs en raison de commandes décevantes de la part des opérateurs télécoms, diffuseurs médias et câblo-opérateurs (service provider).Les investisseurs n'ont pas pu se consoler avec les perspectives, ressorties conformes aux anticipations. Au quatrième trimestre, Cisco cible des ventes en progression de 4% à 6%, soit entre 12,62 et 12,86 milliards de dollars, alors que le marché table sur 12,72 milliards de dollars. Le bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, est pour sa part anticipé entre 68 et 70 cents, à comparer avec un consensus Thomson Reuters de 69 cents.