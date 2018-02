Cisco : Orange lance les fonctionnalités d'automatisation de réseau de nouvelle génération de Cisco à travers son portefeuille IP et de données

BARCELONE, le 1er février 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Cisco Live - Au cours des cinq prochaines années, la forte croissance du nombre d'utilisateurs du mobile, des demandes de numérisation des entreprises, des connexions Internet des Objets (IoT) et de la consommation vidéo mobile posera des défis importants sur les réseaux. L'augmentation du trafic n'a pas encore montré une croissance équivalente de l'ARPU.

À mesure que les fournisseurs de services se préparent à la prochaine génération de vitesse réseau, une transformation architecturale importante impliquant programmabilité et automatisation sera nécessaire pour soutenir ces fonctions et innovations futures, y compris l'évolution des services d'entreprise, 5G et IoT.

Orange savait que cela pourrait réduire les coûts CapEx et OpEx en mettant en oeuvre de nouvelles architectures sur des plateformes prêtes pour le réseautage à grande échelle et en automatisant un grand nombre de tâches et d'opérations. La société a pris l'initiative d'améliorer son efficacité commerciale en déployant la plateforme logicielle Cisco® Network Services Orchestrator (NSO) sur son réseau actuel et futur en tant que base pour la programmabilité de l'infrastructure et l'automatisation des opérations du mode de procédure (MOP) et des services axés sur les clients.

En tant que catalyseur technologique clé, Cisco NSO aidera Orange et ses filiales à réaliser de nouveaux bénéfices, notamment :

fournir une couche d'abstraction hautement efficace entre les services réseau et les composants d'infrastructure sous-jacents, même dans des environnements complexes et hétérogènes ;

réduction des temps d'activation du service de plusieurs jours à plusieurs heures et augmentation considérable du TTM pour les offres de services critiques ;

automatisation de ses cycles de vie de service et réduction des étapes de configuration manuelle jusqu'à 90 % sur l'ensemble des réseaux mobiles et d'entreprise, y compris le provisionnement sans aucune intervention (« Zero Touch ») des périphériques réseau ;

encourager les équipes d'Orange dans leur cheminement vers SDN et NFV grâce à l'utilisation d'une plateforme programmable ouverte et moderne ;

réduction des activations de service échouées et des problèmes de réseau en supprimant le risque d'erreur humaine.

« L'approche guidée par modèle de Cisco pour l'automatisation de réseau et l'orchestration de services permet à Orange d'accélérer considérablement la fourniture de services tout au long de leurs cycle de vie », a déclaré Christian Gacon, Vice-président de Wireline Networks and Infrastructure, chez Orange. « Le déploiement mondial de Cisco NSO offre également des outils de gestion de configuration uniformes et des API de réseau de consommables pour les applications métier et les portails libre-service des clients ».

« Les fournisseurs de services visionnaires comme Orange reconnaissent la valeur de l'automatisation des réseaux et de l'offre de SDN pour stimuler l'innovation sur leurs marchés », commente Yves Padrines, Vice-président de Global Service Provider EMEAR, Cisco. « La gamme de logiciels d'automatisation de réseau et de produits de Cisco permet aux opérateurs de simplifier leurs opérations grâce à une analyse sophistiquée des données et à un contrôle proactif, ce qui les aide à continuer à offrir des expériences client supérieures sans interruption ».

Cisco est le leader du bouleversement de l'industrie avec ses innovations technologiques en matière de systèmes, de silicium, d'optique et de sécurité, et de notre expertise inégalée en réseaux de masse, automatisation, optique, accès par câble, vidéo et mobilité. Avec notre portefeuille de services professionnels, nous pouvons permettre aux fournisseurs de services et aux entreprises de médias et de sites Web de réduire leurs coûts et leur complexité, de sécuriser leurs réseaux et d'accroître leurs revenus.

