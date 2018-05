Citi : Private Bank partage des réflexions importantes sur le monde des bureaux de gestion du patrimoine

Citi Private Bank a révélé aujourd’hui un nouveau contenu de leadership éclairé pour les cadres dans le secteur des bureaux de gestion du patrimoine, sur lesquels comptent de plus en plus les familles les plus fortunées au monde pour gérer leur patrimoine et leurs autres affaires familiales.

Ce contenu inclura des idées importantes sur les travaux des bureaux de gestion du patrimoine et des pratiques exemplaires recueillies suite à des recherches étendues de la division Global Family Office de Private Bank.

« Le secteur des bureaux de gestion du patrimoine, qui gère plusieurs billions de dollars d’actifs à l’échelle mondiale, est souvent opaque, avec très peu d’informations disponibles pour le public », a déclaré Peter Clive Charrington, responsable mondial de Citi Private Bank. « Les cadres dans les bureaux de gestion du patrimoine se retrouvent souvent limités par cela. Avec la publication de nos réflexions, nous pensons qu’ils seront mieux équipés pour répondre aux besoins de leurs clients et leurs familles. »

« Les bureaux de gestion du patrimoine doivent proposer des services de plus en plus sophistiqués et complexes à leurs familles », a affirmé Stephen Campbell, président du groupe Global Family Office de Citi Private Bank. « Notre équipe pour les bureaux de gestion du patrimoine, avec une expérience pratique tant dans l’exploitation de bureaux de gestion du patrimoine que dans la fourniture de services de banque privée, a une compréhension unique des besoins et défis auxquels ils sont confrontés. Cela nous permet de nous associer efficacement et de personnaliser des solutions pour un large éventail de besoins. »

Le nouveau contenu de leadership éclairé a été inspiré par les interactions de Private Bank avec ses 1 100 bureaux de gestion du patrimoine clients dans le monde entier.

Il sera présenté sous forme numérique dans une série d’articles et de livres blancs sur une période de trois mois et traitera entre autres des sujets suivants :

Planifier un bureau de gestion du patrimoine couronné de succès qui puisse fournir le service dont ont besoin les familles fortunées

Les coûts liés à la création et à l’exploitation d’un bureau de gestion du patrimoine, et l’évaluation du rapport qualité-prix

Pourquoi la mise en place de la bonne équipe de bureau de gestion du patrimoine ne se résume pas à l’expérience des dirigeants

Pourquoi les bureaux de gestion du patrimoine se reposent de plus en plus sur des régimes de rémunération sur mesure pour attirer des dirigeants de grand talent, qui souvent vont au-delà des incitations financières

Le risque que la fortune familiale disparaisse en l'espace de trois générations et comment le fait de résister au népotisme peut aider à éviter cela

Comment la préparation des chefs de familles de demain peut aider à préserver la fortune et l’influence familiales et empêcher la discorde dans la famille

Ce que les dirigeants doivent savoir pour satisfaire les désirs de leurs familles au profit de la société tout en recherchant le rendement des investissements

La valeur de la collaboration avec des partenaires externes pour gérer le patrimoine des familles

Le groupe Global Family Office de Citi Private Bank est une équipe d’experts des bureaux de gestion du patrimoine situés en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique qui donnent aux bureaux de gestion du patrimoine des conseils en matière de bonnes pratiques, et les connecte aux services d’investissement, de prêt, bancaires, fiduciaires, de garde de valeurs ainsi que de conseils et de financement pour les entreprises de Private Bank.

Citi Private Bank est l’une des banques privées à la croissance la plus rapide au monde ; se consacrant à servir les individus et familles mondains et fortunés en fournissant des services personnalisés de banque privée au-delà des frontières. Avec environ 460 milliards de dollars d’actifs sous gestion au niveau mondial, la franchise comprend 48 bureaux, desservant des clients dans 116 pays. Citi Private Bank aide ses clients à accroître et préserver leur patrimoine, à financer des biens, à faire travailler davantage leur argent, à préserver les héritages et à répondre aux besoins des familles et des entreprises familiales grâce à des conseils objectifs et à une plateforme d’investissement à l’architecture véritablement ouverte. Le cabinet offre aux clients des produits et services couvrant les marchés de capitaux, les investissements gérés, la gestion de portefeuille, la planification fiduciaire et successorale, le financement des investissements, la banque et le financement d'avions, ainsi que les conseils et les financements dans les domaines de l’art et des sports.

À propos de Citi

Citi, banque d'importance mondiale de premier plan, compte près de 200 millions de comptes clients et exerce ses activités dans plus de 160 pays et juridictions. Citi offre aux consommateurs, entreprises, gouvernements et institutions une large gamme de produits et de services financiers, dont des services bancaires et de crédit aux particuliers, des services bancaires aux entreprises et aux investisseurs, le courtage de valeurs mobilières, des services transactionnels et la gestion de patrimoine.

Vous trouverez des informations complémentaires sur le site www.citigroup.com | Twitter : @Citi | YouTube : www.youtube.com/citi | Blogue : http://blog.citigroup.com | Facebook : www.facebook.com/citi | LinkedIn : www.linkedin.com/company/citi.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180501005812/fr/