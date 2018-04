Citigroup : consensus battu au premier trimestre

13/04/2018 | 14:33

Dévoilés ce vendredi avant séance, au même titre que ceux de JPMorgan et Wells Fargo, les résultats du premier trimestre de Citigroup ont été marqués par un bénéfice de 4,1 milliards de dollars, soit un bénéfice par action (BPA) de 1,68 dollar, en croissance de 33 cents sur un an.



Cette hausse est supérieure à celle prévue par les analystes, lesquels visaient 1,61 dollar.



Le chiffre d'affaires est quant à lui passé de 18,37 milliards de dollars au terme des 3 premiers mois de 2017 à 18,87 milliards, une progression rigoureusement conforme à l'estimation du consensus.



Le ratio CET1 est en revanche ressorti à 12,1%, à comparer à 12,8%, mais le ROE a crû de 230 points de base sur un an à 9,7%.





