Citigroup dépasse les attentes au premier trimestre

New York (awp/afp) - La banque américaine Citigroup a annoncé vendredi une hausse plus forte que prévu de ses résultats au premier trimestre, principalement grâce aux recettes générées par ses cartes bancaires et le rebond des activités de courtage.

Le bénéfice net a augmenté de 12,96% à 4,62 milliards de dollars, ce qui s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 1,68 dollar contre 1,61 dollar attendu en moyenne par les analystes financiers.

Le chiffre d'affaires a lui progressé de 2,75% à 18,87 milliards de dollars contre 18,86 milliards escomptés.

La banque de détail a enregistré une hausse de 7% de ses revenus à 8,4 milliards, profitant du succès des cartes de crédit bancaires Citi et d'un gain de cession.

Le volume des prêts a augmenté de 7% à 673 milliards de dollars, tandis que les recettes générées par les services fournis aux grandes entreprises ont progressé de 8%.

Quant aux activités de conseil et de courtage, leur chiffre d'affaires a progressé de 6% à 9,8 milliards de dollars, dont 5 milliards provenant des activités spéculatives dopées lors des trois derniers mois par la forte volatilité ayant secoué les marchés financiers inquiets des conséquences d'une éventuelle guerre commerciale et d'une règlementation du secteur technologique.

A Wall Street, le titre gagnait 0,69% à 72,71 dollars vers 12H30 GMT. Il a gagné 25% l'an dernier après que Citigroup a promis de reverser 60 milliards de dollars à ses actionnaires d'ici 2019.

afp/al