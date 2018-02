Moody’s Analytics : et Citi entrent en partenariat pour fournir des données analytiques de flux de liquidités pour les CLO sur la plateforme Citi Velocity

Moody’s Analytics et Citi ont annoncé aujourd'hui un partenariat via lequel Moody’s Analytics fournira des analyses de flux de liquidités et de données pour les obligations structurées adossées à des emprunts (CLO) sur la plateforme Citi Velocity. La collaboration permettra à tous les utilisateurs de Citi Velocity d'accéder à une analyse exhaustive des tranches CLO alimentée par Moody’s Analytics.

"L'association entre l’estimation quotidienne des tranches des CLO et la surveillance en temps réel du marché de Citi d'une part et, de l'autre, l'analyse approfondie de Moody’s Analytics, fournira aux clients une méthode de travail efficace et renforcée pour l'évaluation des CLO sur l'ensemble de la plateforme Citi Velocity", déclare Brian Bejile, responsable international du courtage CLO chez Citi.

Les utilisateurs de Citi Velocity bénéficieront dorénavant d'un accès aux informations consolidé de Moody’s Analytics, comprenant des tableaux de prix/rendements pour les scénarios de défauts, pré-paiements, ré-investissements et appels pour l'intégralité de l'univers des CLO. Les utilisateurs disposeront également d'indicateurs sur les expositions aux principaux secteurs et aux actifs en difficulté, ainsi que des informations analytiques comparatives sur la performance des gestionnaires sur divers points de données importants.

"Chez Moody’s Analytics, nous sommes convaincus que l'utilisation novatrice de technologies peut optimiser les processus qui comportaient jusque-là de multiples étapes, débouchant ainsi sur des marchés plus efficients", souligne Luis Amador, directeur général chez Moody’s Analytics. "L'expérience et l'expertise approfondies de Citi dans les marchés CLO, et son engagement en faveur de l'innovation technologique, en font un partenaire tout naturel."

Les capacités analytiques de Moody’s Analytics s'appuient sur son site SF Portal, un outil de données et d'indicateurs analytiques en ligne destiné aux acteurs du marché de la titrisation. Le SF Portal de Moody’s Analytics fournit des outils d'agrégation de données, ainsi que des informations analytiques et comparatives de pointe sur les flux de liquidités sur l'ensemble des catégories d'actifs structurés, y compris les CLO, titres adossés à une hypothèque commerciale (CMBS), titres adossés à une hypothèque résidentielle (RMBS), et titres adossés à des actifs (ABS). Les clients du SF Portal jouissent d'une transparence accrue en termes de contrats et de contreparties contractuelles, et bénéficient d'un accès à des référentiels et processus personnalisables pour étayer leur prise de décisions.

La plateforme Citi Velocity procure un accès sans précédent à la portée mondiale et aux technologies primées de Citi, pour que ses utilisateurs bénéficient de données de qualités optimales, d'indicateurs analytiques exclusifs, de recherches et de commentaires de marché sélectionnés aux quatre coins du globe. Citi Velocity est une des principales plateformes pour l'analytique en ligne, et mise à disposition des clients de courtage institutionnel de Citi via des applications web, mobile et informatique.

À propos de Moody’s Analytics

Moody’s Analytics aide les marchés de capitaux et les professionnels de la gestion des risques du monde entier à s'adapter en toute confiance à un secteur en constante évolution. La société offre des outils uniques et les meilleures pratiques de mesure et de gestion du risque grâce à son expertise et à son expérience en matière d'analyse de crédit, de recherche économique et de gestion du risque financier. En offrant des logiciels, des services de conseil et de recherche d'avant-garde, y compris l'analyse propriétaire de Moody’s Investors Service, Moody's Analytics intègre et personnalise ses produits afin de relever les défis propres au monde des affaires. Moody's Analytics, une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO), a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 milliards USD en 2016, emploie 11 700 personnes dans le monde et évolue dans 41 pays. Des informations complémentaires sont disponibles sur www.moodysanalytics.com.

À propos de Citi

Citi, banque d'importance mondiale de premier plan, compte près de 200 millions de comptes clients et exerce ses activités dans plus de 160 pays et juridictions. Citi offre aux consommateurs, entreprises, gouvernements et institutions une large gamme de produits et de services financiers, dont des services bancaires et de crédit aux particuliers, des services bancaires aux entreprises et aux investisseurs, le courtage de valeurs mobilières, des services transactionnels et la gestion de patrimoine.

Pour des renseignements complémentaires, rendez-vous sur http://www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: http://www.youtube.com/citi | Blog: http://blog.citigroup.com/| Facebook: http://www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.

