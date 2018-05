CLARANOVA : Invest Securities reste favorable au dossier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 1,08 euro sur Claranova après l’annonce des ventes du troisième trimestre. Elles sont ressorties à 33,3 millions d’euros, inférieures aux attentes du bureau d’études de 38,2 millions d’euros. Il explique l’écart par une performance moindre de PlanetArt en raison d’un impact change plus fort qu’anticipé et probablement des investissements marketing moins élevés.Dans la mesure où ces éléments n'ont pas d'impacts négatifs sur l'Ebitda, l'analyste laisse ses estimations inchangées même si sa prévision de chiffre d'affaires 2017/2018 apparaît "challenging".