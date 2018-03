CLARANOVA : bondit de plus de 15% grâce au renforcement de son activité Internet

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Plus forte hausse du marché SRD, Claranova flambe de 15,23% à 1,025 euro à la faveur de l’annonce de la prise de contrôle d’un groupe canadien de trois sociétés Internet. Elles sont positionnées sur trois activités : la gestion de transactions e-commerce grâce à Upclick, la gestion documentaire et les applications PDF avec Lulu Software, et la sécurité internet avec les solutions antivirus et de sécurisation Adaware.Détenues par leurs fondateurs, elles représentent un chiffre d'affaires d'environ 34,7 millions de dollars pour un Ebitda de 5,3 millions de dollars.L'intégration de l'ensemble de ces activités permettra de générer un chiffre d'affaires annuel de plus de 65 millions d'euros pour une marge opérationnelle de l'ordre de 10%. La forte complémentarité des offres et l'expérience de travail en commun des équipes devraient permettre de générer rapidement des synergies de revenus complémentaires, pouvant représenter jusqu'à 2 à 3 millions d'euros de résultat opérationnel, mais surtout d'instaurer une dynamique de croissance générant plus de revenus et plus de profitabilité.La prise de contrôle de ce groupe de sociétés à hauteur de 50,1% par Avanquest Software (Claranova), avec la possibilité de monter à 100%, est réalisée sur la base d'un paiement de 27 millions d'euros.D'une part, un paiement initial de 9,9 millions d'euros sera effectué au moment de la réalisation effective de la transaction, cette dernière devant intervenir dans les trois mois à venir. D'autre part, 17 millions d'euros seront payés au travers d'un financement bancaire sur cinq à six ans autofinancé par les résultats opérationnels des sociétés cibles. Ce financement sera mis en place dans les 12 mois suivant la réalisation de la transaction. La sortie de trésorerie pour Claranova sera donc limitée à 9,9 millions d'euros.Un complément de prix pourra être payé si la division Avanquest intégrant ces nouvelles activités est cédée ou introduite en bourse pour un montant supérieur à 135 millions de dollars. Ce complément de prix sera calculé par paliers jusqu'à un montant de 160 millions de dollars. Par ailleurs, les actionnaires d'Upclick, Lulu Software et Adaware auront la possibilité de convertir leur participation résiduelle en titres Avanquest sur la base de ratios évoluant en fonction de l'atteinte de conditions de performance.L'opération reste soumise à la réalisation de certaines conditions suspensives avant le 1er juillet 2018, incluant la validation définitive de l'opération par le Conseil de Surveillance de Claranova.