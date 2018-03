CLARANOVA : signe son retour à la rentabilité au niveau opérationnel au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier semestre, clos fin décembre, Claranova a enregistré une perte nette part du groupe de 0,3 million d'euros contre -1,9 million d'euros un an plus tôt. Après plusieurs années dans le rouge, le résultat opérationnel du groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce est revenu dans le vert à hauteur de 0,2 million d'euros. Il était déficitaire de 2,2 millions d'euros au premier semestre de l'exercice précédent. Claranova a bénéficié d'une activité dynamique.Déjà publié, son chiffre d'affaires a atteint 89,9 millions d'euros, en hausse de 33%.Claranova a confirmé sa capacité à générer des flux de trésorerie d'exploitation positifs qui atteignent les 12,5 millions d'euros sur le premier semestre de l'exercice 2017-2018, en amélioration de 4,8 millions d'euros par rapport au premier semestre 2016-2017.