Claranova : Décryptage AOF du palmarès du SRD à la mi-séance - Mardi 27 mars 2018 La plus forte hausse

(+16,81% à 1,0390 euro)Plus forte hausse du marché SRD, Claranova flambe à la faveur de l'annonce de la prise de contrôle d'un groupe canadien composées de trois sociétés Internet. Elles sont positionnées sur trois activités : la gestion de transactions e-commerce grâce à Upclick, la gestion documentaire et les applications PDF avec Lulu Software, et la sécurité internet avec les solutions antivirus et de sécurisation Adaware.