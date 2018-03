Claranova : nette amélioration du résultat net au 1er semestre

28/03/2018 | 18:08

Claranova clôture ce premier semestre avec un chiffre d'affaires de 89,9 ME, en hausse de 33%.



Le Résultat Opérationnel Courant est positif à 1,3 ME (contre -2 ME sur le premier semestre de l'exercice 2016-2017).



Le Résultat Opérationnel Courant normalisé (ROC normalisé) du Groupe est positif et en nette amélioration. Il passe de -1,6 million d'euros au premier semestre 2016-2017 à +2,8 millions d'euros au premier semestre 2017-2018.



' Ce retour à l'équilibre est lié aux très bonnes performances de ses activités PlanetArt et Avanquest qui affichent des ROC normalisés positifs et en forte progression ' explique le groupe.



Le résultat net part du Groupe ressort à -0,3 ME contre une perte de 1,9 ME l'an passé.



