Claranova : prend 15% sur des acquisitions 'Internet'

L'action Claranova s'adjugeait environ 15% ce matin à la Bourse de Paris après l'annonce, hier soir, d'un accord visant à prendre le contrôle (à 50,1%) d'un groupe de trois sociétés canadiennes : Upclick (gestion de transactions pour l'e-commerce), Lulu Software (gestion documentaire et applications PDF) et Adaware (antivirus).



Le prix payé est de 27 millions d'euros, dont une sortie de cash initiale limitée à 9,9 millions d'euros. Claranova dispose pour monter à terme à 100% du capital des cibles.



Ces trois sociétés, qui seront reprises par le pôle Internet du groupe baptisé Avanquest, réalisent un CA annuel d'environ 34,7 millions de dollars pour 5,3 millions d'EBITDA.



Pour mémoire, au 1er semestre 2017/2018 (courant de juillet à décembre derniers), la division Avanquest Software réalisait environ 20 millions de CA, à comparer avec près de 90 millions pour le groupe Claranova dans son ensemble.



En conséquence, le CA 'Internet' du groupe devrait dépasser les 65 millions d'euros, et sa marge opérationnelle devrait se situer au-delà de 10%.



'Claranova a pour objectif stratégique de transformer sa division Avanquest en un acteur majeur de l'Internet avec une taille critique et une forte rentabilité', commente la société.





