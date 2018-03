Claranova : Portzamparc n'est plus vendeur

27/03/2018 | 10:37

Dans une note diffusée ce mardi matin, Portzamparc a relevé son conseil sur Claranova de 'vendre' à 'conserver', tout en réhaussant son objectif de cours de 78 à 88 cents.



'Le rachat de 50,1% de 3 sociétés Internet, Upclick, Lulu Software et Adaware, va accroître la taille de la division 'Software' de Claranova et lui apporter une rentabilité récurrente', résume l'intermédiaire, qui juge cette opération 'pertinente'.



Ces 3 sociétés, qui génère un total de 34,7 millions de dollars de revenus et 5,3 millions de dollars d'Ebitda, travaillaient en effet déjà avec Avanquest, ce qui facilite les futures synergies de revenus, souligne Portzamparc, qui intègre ces nouvelles filiales à partir du 1er juillet 2018, soit en année pleine sur l'exercice 2018/2019.



L'analyste - qui mettra de nouveau ses estimations à jour après la publication des comptes semestriels, prévue demain - table sur un Ebitda de 5,7 millions d'euros, contre -1,6 million au premier semestre 2016/2017, et sur un résultat opérationnel courant (ROC) de 5,3 millions d'euros, à comparer à - 2 millions. Il justifie enfin son relèvement de recommandation par la baisse de 13% du titre depuis qu'il est passé à la vente.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.