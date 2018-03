Clariant ne regrette pas White Tale et confirme ses objectifs

Bâle (awp) - La direction de Clariant ne regrette pas le remuant investisseur White Tale et le président du conseil d'administration Rudolf Wehrli l'a répété aux actionnaires, lundi à l'occasion de l'assemblée générale. Le groupe a aussi saisi l'occasion pour confirmer ses objectifs.

Le président est soulagé que Clariant soit en mesure de poursuivre sur sa voie avec le nouvel actionnaire de référence Sabic, alors qu'avec White Tale, le danger d'un dépeçage du groupe était bel et bien présent.

L'option Sabic est durable et est même meilleure que la fusion qui avait été envisagée avec l'américain Huntsman, a relevé le président, soulignant qu'il y a un an, cette option n'existait pas. Le directeur général (CEO) Hariolf Kottmann a abondé dans le même sens, parlant d'un engagement "très positif" du groupe saoudien.

De premières discussions ont eu lieu à propos d'une étroite collaboration et de premiers résultats seront présentés en septembre. Le patron est convaincu que Clariant pourra atteindre ses objectifs ambitieux bien plus rapidement et plus sûrement avec Sabic, insistant sur le fait que l'entreprise conserve son indépendance.

La vente totale ou partielle du groupe n'a jamais été une option pour la direction.

Malgré la hausse des prix des matières premières et les incertitudes géopolitiques, Clariant vise une croissance des ventes en monnaies locales cette année et une amélioration du cash-flow et de la profitabilité.

