Clasquin : 2017 - Activité à fin décembre.pdf

Lyon le 22 février 2018 (après clôture)

2017 SIGNE LE RETOUR A UNE FORTE CROISSANCE DE

L'ACTIVITE ET DE LA MARGE COMMERCIALE BRUTE

CONSOLIDE (non audité)

Nombre d'opérations

Chiffre d'affaires (M€) *

Marge commerciale brute (M€)

Année 2017 2017 / 2016 (à changes courants) 246 657 221 990 235,0 +11,1% 292,0 +24,3% 62,9 57,5 +9,4%

2017 / 2016

(à changes constants)

T4 2017 / T4 2016

+11,1% +25,4%

+12,7%

+18,2%

+10,3%

*Rappel : le chiffre d'affaires n'est pas l'indicateur pertinent de l'évolution de l'activité dans notre secteur car il est impacté de manière très significative par l'évolution des taux de fret maritime, aérien, des surcharges fuel et des taux de change (en particulier versus $) ...etc Les indicateurs pertinents sont l'évolution du nombre d'opérations, l'évolution des volumes transportés et, sur le plan financier, l'évolution de la marge commerciale brute.

COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITÉ En 2017, le marché du fret maritime a progressé en volume de plus de 4% et celui du fret aérien de 8 à 9%. Dans cet environnement porteur, le Groupe a réussi une fois de plus, grâce sa dynamique commerciale, à surperformer le marché. La progression du nombre d'opérations a atteint +11,1% en maritime et +10,1% en aérien. Les 2/3 de cette croissance proviennent de l'acquisition de nouveaux clients. En volumes transportés, la croissance en maritime (+17,1%) a été de 4 à 5 fois supérieure à la croissance du marché et en aérien (+18,8%) de l'ordre de deux fois supérieure à la croissance du marché.

La marge commerciale brute des activités aériennes et maritimes (81% de la marge brute totale du Groupe) a progressé de plus de 10,4% sur l'année, très proche de la croissance du nombre d'opérations (+10,7%) reflétant une bonne maîtrise des marges unitaires dans un contexte de remontée des taux de fret.

La marge commerciale brute de l'activité RO/RO (11% de la marge brute du Groupe) est en léger retrait (-1,3%) en raison d'un nouveau mix clients pesant sur la marge brute de façon conjoncturelle.

REPARTITION DE L'ACTIVITE PAR METIER

Nombre d'opérations

Marge brute (en M€)

A taux de change courant

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2017/ 31.12.2016

T4 2017/ T4 2016

Fret maritime

111 946

100 765

Fret aérien RO/RO* Autres

80 153

72 820

38 299

33 913

16 259

14 492

30,2

27,7

+10,1% +12,9% +12,2%

+10,6% +13,4%

20,7

18,4

6,6

6,7

TOTAL ACTIVITE OVERSEAS

246 657

221 990

+11,1%

NS +12,7%

4,2

3,6

-0,4% NS

61,7

56,4

+9,4%

+10,4%

Log System

Ecritures de consolidation

TOTAL CONSOLIDE

-1,5

2,6

2,5

+4,1

-1,4

* Roll On / Roll Off

Fret maritime Fret aérien

144 147 EVP* 53 402 T**

168 832 EVP* 63 446 T**

*Equivalent vingt pieds

**Tonnes

POINT SUR LES SOCIETES ACQUISES OU CREEES EN 2016 :

• Art Shipping, société spécialisée dans le transport d'œuvre d'arts, acquise en mai 2016 : activité et résultats conforme au plan de marche. Société bénéficiaire.

• CLASQUIN Portugal, démarrage opérationnel en octobre 2016 : intégration satisfaisante mais montée en charge en deçà de nos objectifs. Pertes sur le 1er exercice (2017).

• CLASQUIN Chili, démarrage opérationnel en novembre 2016 : forte activité, conforme à nos attentes. Légère perte sur le 1er exercice (2017).

EVENEMENTS MARQUANTS 2017

Déploiement de notre nouveau logiciel opérationnel (TMS), CargoWise One (de l'éditeur Wisetech, leader du marché), conforme à notre plan de marche.

Après Milan (avril), Hong Kong (juin), la Chine (7 bureaux) (septembre), c'est notre filiale australienne qui fonctionne désormais avec cette nouvelle solution.

Nouvelles ressources venant renforcer nos capacités de développement :

• Recrutement en octobre d'un nouveau Directeur Général pour les USA

• Recrutement en novembre d'un nouveau Directeur Général pour l'Asie du Sud Est

• Nomination en décembre d'un nouveau PDG pour notre filiale informatique Log System suite au départ à la retraite du dirigeant historique

Restructuration :

• « Downsizing » de CLASQUIN Allemagne. Impact visible sur 2018.

EVENEMENT POST CLOTURE

Acquisition par Log System (filiale informatique du Groupe) en janvier 2018 de la société COSMOS consultants, éditrice de solutions de commerce international et de gestion douanière. CA > 300 K€ pour une trentaine de clients grands comptes.

PERSPECTIVES 2018

Marché

Croissance en volume estimée :

• Maritime > 5% (source IHS Global Insight. Août 2017)

• Aérien > 4% (source IATA. Décembre 2017)

Clasquin

Croissance significativement supérieure à la croissance du marché.

CLASQUIN est un spécialiste de l'ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique overseas. Le Groupe se positionne en architecte et maître d'œuvre de toute la chaîne de transport et de logistique overseas : il pilote et organise les flux de marchandises de ses clients, entre la

France et le monde et plus particulièrement de et vers l'Asie Pacifique et les Etats Unis.

Le titre est coté sur Alternext Paris, ISIN FR0004152882, Reuters ALCLA.PA, Bloomberg ALCLA FP. Pour plus d'information merci de consulter

notre sitewww.clasquin.com.

CLASQUIN est éligible au PEA PME conformément à l'article D221-113-5 du Code Monétaire et Financier créé par le décret n°2014-283 du 4 mars 2014 et à l'article L221-32-2 du Code Monétaire et Financier fixant les conditions d'éligibilité (moins de 5 000 salariés et chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros)."

Clasquin fait partie de l'indice EnterNext© PEA-PME 150.

