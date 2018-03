Clasquin : 2018_03_13 Midcaps Partners.pdf

ACTUALITÉS

13 mars 2018

(IATA / JOC)

CLASQUIN

Ça démarre fort ! (+)

Les chiffres de l'IATA (Association du transport aérien international) laissent apparaitre une poursuite de la forte dynamique dans le Fret Aérien. Sur le mois de janvier, le trafic mondial du fret aérien était en progression de 8% après une hausse de 5,8% en décembre et de +9% sur l'année 2017 à l'échelle mondiale. L'Association explique cette accélération par une demande mondiale d'exportation de biens manufacturés soutenue et une volonté d'obtenir des délais de livraison plus courts. Elle prévoit une croissance de 4,5% sur l'année en cours. Voilà qui est de bon augure pour le petit acteur français du fret maritime et aérien Clasquin, qui vise une surperformance « significative » du secteur. La croissance du fret aérien sur le segment privilégié du groupe français (l'Asie Pacifique) était de 7,7% sur le mois de janvier.

Nous croyons de nouveau en la capacité du groupe à surperformer son marché grâce à son positionnement sur les ETI qui lui permet de se différencier des leaders du secteur. Coté maritime, après une hausse sur le début d'année, les prix du fret maritime ont replongé de 10% début mars (par rapport à fin février), ce qui devrait être favorable aux marges de Clasquin, à court terme.

Le premier semestre sera marqué par la mise en place du nouvel outil informatique en France. Si nous sommes toujours prudents concernant ce déploiement, les réussites en Italie, à Hong Kong et en Chine nous permettent d'être confiants.

A court terme, la prochaine publication devrait être marquée par une dégradation de la marge opérationnelle courante (2% attendu) impactée par les difficultés en Allemagne, l'ouverture de certaines filiales et le recrutement de nouveaux responsables filiales. Mais l'exercice 2018 devrait être mieux orienté avec une dynamique des volumes toujours soutenue et un levier opérationnel plus important. Notre recommandation à l'Achat est donc maintenue tout comme notre objectif de cours à 40€.

Achat, OC de 40€ - Florent Thy-Tine : + 33 1 55 35 69 48

Infos marché Secteur Logistiqu e Cours 34.5 Capitalisation 79.6 Marché Alternext Bloomberg ALCLA FP Actionnariat Yves Revol Salariés Zenlor Autres Flottant 47.5% 9.3% 2.2% 1.1% 39.9% M€ (31/12) 2016 2017e 2018e 2019e CA (M€) 235.0 292.0 311.6 320.9 Var 0.4% 24.2% 6.7% 3.0% ROC 5.2 5.9 8.1 9.4 Marge op. 2.2% 2.0% 2.6% 2.9% RNpg 2.2 3.2 4.6 5.5 BNPA publié € Var. BNPA 0.94 -34.7% 1.37 45.1% 2.01 47.2% 2.37 17.8% Dividende (€) Rendement 0.80 2.3% 0.68 2.0% 1.01 2.9% 1.19 3.4% FCF -1.8 -0.8 3.6 5.4 ROCE 9.5% 10.1% 13.4% 15.2% VE/CA (x) VE/ROC (x) PER (x) 0.3 15.8 25.2 0.3 0.3

11.3 9.5

17.1 14.5 Dette fin. Nette 11.0 14.0 12.2 9.4 Gearing 46% 55% 43% 30% Estimations Midcap Partners Prochain événement : RN 2017 - 21 mars 2018

___________________________________________________________________________________________________

Source: FACTSET

