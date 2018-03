CME : propose 3,8 milliards de livres pour reprendre la fintech NEX Group

L'offre de CME à 10 livres par action représente une prime d'environ 3% par rapport au cours de clôture de mercredi, a précisé NEX.

Bloomberg avait auparavant fait état de négociations avancées entre CME et NEX, en citant un montant de quatre milliards de livres.

NEX Group avait annoncé le 15 mars avoir été approché par le propriétaire du marché à terme de Chicago en vue d'une possible offre.

Son cours de Bourse s'est depuis envolé d'un tiers environ et le titre a clôturé à 9,72 livres mercredi, en hausse de 9,77% sur la séance.

En vertu de la réglementation boursière britannique, CME Group, propriétaire du Chicago Board of Trade (CBOT) et du Chicago Mercantile Exchange (CME), a jusqu'au 12 avril pour soumettre ou non une offre définitive.

NEX, qui met en relation acheteurs et vendeurs d'obligations, de swaps et de devises, avait déjà vu son cours de Bourse gagner plus de 40% ces deux dernières années grâce au surcroît de volatilité sur les marchés provoqué par l'élection de Donald Trump en 2016 aux Etats-Unis et le référendum britannique sur la sortie de l'Union européenne.

(Parikshit Mishra et Justin George Varghese à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv NEX GROUP PLC 9.77% 972 46.00%