CME : rachète la fintech britannique Nex pour 3,9 milliards de livres

La place boursière spécialisée dans les produits dérivés, le CME, a annoncé l’acquisition de la fintech britannique Nex pour 3,3 milliards de livres (4,45 milliards d’euros). Le groupe américain propose 10 livres par action, soit une prime d’un peu de 2,9%, sous la forme de 500 pence en numéraire et 0,0444 action CME par titre détenu. Nex avait indiqué le 15 mars avoir reçu une offre préliminaire du CME.L'opération devrait être immédiatement relutive au niveau du bénéfice par action ajusté, avec 200 millions de livres de synergies de coûts attendues d'ici fin 2021.Nex opère des plates-formes électroniques de transactions pour les obligations, les changes et les obligations et offre également des services post marché.La transaction, qui a été approuvée par les conseils d'administration des sociétés, devrait être finalisée au second semestre.