Cnim : Bertin lance un défi au DRIM’in Saclay sur le thème de l'Energie décentralisée

DRIM'in Saclay permet aux industriels et grands groupes de lancer des défis d'innovation collaborative afin de booster la transition énergétique et écologique! Pour sa 4éme édition, DRIM'in Saclay est parrainé par Cédric Villani, député et mathématicien médaillé Fields.

Dans le cadre de cet événement, Bertin Technologies, filiale de CNIM, etCNIM Babcock Services lancent un défi sur la thématique de la promotion des énergies renouvelables au sein de micro-réseaux.

Les réseaux électriques ne sont pas tous fiables et l'énergie fournie peut ne pas être disponible tout au long d'une journée. L'intégration des énergies renouvelables et de systèmes de stockages dans les micro-réseaux représente un enjeu majeur dans l'évolution de notre société. Ces derniers ont pour but de répondre à ces problématiques. Ils sont de plus en plus utilisés et ce, quelle que soit l'application (industriels, hôpitaux, universités, quartiers, …).

Nous vous invitons à répondre à ce défi technique, socio-économique et d'avenir. Les 10 & 11 avril seront consacrés au travail collaboratifafin de trouver des solutions aux défis proposés.

Le 12 avril sera dédié aux pitchesdes équipes participantes en réponse aux défis proposés. Enfin, la journée se terminera par une remise des prix.