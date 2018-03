Cnim : Entrée en négociations exclusives avec Ciclad en vue de la cession de Bertin Ergonomie

Bertin Technologies, filiale du Groupe CNIM, est entrée en négociations exclusives avec Ciclad en vue de la cession de son activité de Conseil en Ergonomie.

Montigny-le-Bretonneux - Le 26 mars 2018 - Bertin Technologies est entrée, à l'issue d'un processus compétitif, en négociations exclusives avec Ciclad en vue de la cession de son activité « Bertin Ergonomie », s'appuyant sur 90 consultants, principalement présents en Île-de-France et à Toulouse.

Bertin Ergonomie, qui bénéficie d'une forte notoriété auprès de grands comptes industriels et de service, fournit des prestations de conseil et d'expertise en ergonomie, expérience utilisateurs (UX), facteurs humains et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros.

Sous réserve du closing de l'opération, l'équipe de direction de Bertin Ergonomie, conduite par Dominique Soler, prendra part à l'investissement dans la nouvelle société aux côtés de l'actionnaire majoritaire Ciclad, avec l'ambition d'accélérer sa position de leader sur son marché et de se développer comme la société de référence dans le domaine du conseil et des services centrés facteurs humains pour la conception et la transformation digitale des systèmes complexes.

Bertin Ergonomie aura ainsi les moyens d'accélérer son développement, tout en maintenant une collaboration pérenne avec le Groupe CNIM.

Par ce projet de cession d'activité de service s'adressant à des marchés diversifiés, le Groupe CNIM entend se focaliser sur ses axes stratégiques centrés sur les secteurs de l'Environnement et de l'Energie, de la Défense et de la Sécurité.

Ce projet, qui fait l'objet d'une procédure d'information et de consultation auprès des instances représentatives du personnel concerné, pourrait être finalisé durant l'été 2018.

A PROPOS DE BERTIN TECHNOLOGIES

BERTIN TECHNOLOGIES, filiale du Groupe CNIM, s'appuie sur sa longue expérience d'innovation pour développer, produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments innovants. La société offre également des prestations de conseil et d'ingénierie et se développe dans les technologies de l'information. Parmi ses 700 collaborateurs, on compte 2/3 d'ingénieurs et de cadres de haut niveau. Son chiffre d'affaires s'élève à près de 100 millions d'euros en 2017.

L'entreprise est active au niveau mondial. www.bertin-technologies.com

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE CNIM

Fondé en 1856, CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale. Le Groupe, au service des grandes entreprises privées et publiques, des collectivités locales et des États, intervient dans les secteurs de l'Environnement, de l'Energie, de la Défense et des Hautes technologies. L'innovation technologique est au cœur des équipements et services conçus et réalisés par le Groupe. Ils contribuent à la production d'une énergie plus propre et plus compétitive, à la réduction de l'impact environnemental des activités industrielles, à la sécurité des installations et infrastructures sensibles, à la protection des personnes et des Etats. Coté à Euronext Paris, le Groupe s'appuie sur un actionnariat familial stable et majoritaire, engagé dans son développement. CNIM emploie 2 570 collaborateurs pour un chiffre d'affaires 2017 de 634,9 millions d'euros, dont 51,6 % réalisés à l'export.

www.cnim.com

A PROPOS DE CICLAD

CICLAD est un fonds d'investissement spécialisé dans la reprise et le développement des PME. Il intervient exclusivement à l'occasion d'opérations de transmission ou de capital développement, systématiquement en association avec le management des sociétés dans lesquelles il investit.

Créé en 1988, CICLAD est un fonds indépendant et expérimenté avec plus de 300 M€ sous gestion.

