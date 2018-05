Cnim : Information trimestrielle 1er trimestre 2018

Information réglementée - Paris, le 15 mai 2018

Information trimestrielle 1er trimestre 2018

Commandes enregistrées

(en millions d'euros)

Environnement & Energie

Innovation & Systèmes

239,1 37,0

218,5 35,7

50,4 36,8

-76,90% +3,1%

Groupe

276,1

-65,70%

La filiale CNIM Babcock Maroc a été intégrée à compter du 1er janvier 2018 au secteur Environnement & Energie. Les données comparatives du premier trimestre 2017 ont été retraitées pour tenir compte de ce rattachement.

Les chiffres de 2017 retraités (commandes, chiffre d'affaires, carnet de commandes) tiennent compte également de retraitements relatifs à l'application de la norme IFRS15.

Les commandes de contrats « clés en main », enregistrées à la notification de l'ordre d'exécution et non à la signature des contrats présentent par nature un caractère non linéaire ; les variations trimestrielles, pour les activités « Usines clés en main » d'Environnement & Energie et celles de la Division Systèmes Industriels d'Innovation & Systèmes, ne sont à ce titre pas significatives.

Dans le secteur Environnement & Energie, le Groupe avait enregistré, au cours du 1er trimestre 2017, l'ordre d'exécution de l'usine de valorisation de déchets d'Avonmouth (sud-ouest de l'Angleterre).

Chiffres d'affaires comparés

(en millions d'euros)

Environnement & Energie Innovation & Systèmes

87,6 47,5

89,8 42,1

86,7 46,8

-3,50% +11,3%

Groupe

135,1

131,9

133,5

+1,2%

1

Carnet de commandes

Environnement & Energie

Innovation & Systèmes

Groupe

587,4 242,9 830,3

696,9 241,6 938,5

Chiffre d'affaires

Commandes

50,4 36,8 87,2

86,7 46,8 133,5

660,6 231,6 892,2

Trésorerie

La trésorerie disponible du Groupe, nette de tout endettement, s'établit à 42,7 millions d'euros au 31 mars 2018.

À propos du Groupe CNIM

Le Groupe CNIM développe, conçoit et réalise des ensembles industriels clé en mains à fort contenu technologique et propose des prestations d'expertise, de services et d'exploitation dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, de la défense et de l'industrie.

