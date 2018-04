Cnova : CDISCOUNT évolue en se diversifiant

Selon son PDG, les prix bas ne sont pas incompatibles avec l’offre de nouveaux services.

Emmanuel Grenier le PDG est satisfait des performances depuis de début de l’année. Gain de parts de marché et élargissement de l’offre caractérisent en effet cette période.

L’offre s’élargit en particulier dans la maison, le jouet et les loisirs. La consolidation des ventes high-tech et de meubles des hypers du groupe Casino (maison mère de Cdiscount / CNOVA) a eu aussi un impact de 7% de croissance d’activité sur la période.

La barre des 20 millions de visiteurs par mois a été dépassée avec 8,6 millions de clients actifs.

La complémentarité avec les hypers GEANT se développe et les showrooms implantés dans l’enseigne grande surface passeront de 11 à 20 dès juin 2018. Installés sur des surfaces de 300 à 400 m2, on y trouvera les dernières nouveautés high-tech et les dernières promotions de la décoration et des meubles.

Cdiscount a aussi la volonté de multiplier les services. Les crédits « coup de pouce » permettent ainsi d’obtenir un crédit en cinq minutes, juste avec un RIB et une carte d’identité.

Parallèlement le client pourra aussi obtenir une location longue durée sur plus de 1 000 produits comme les téléphones ou les téléviseurs et la revente du produit au bout de 24 mois rendra le produit moins cher que l’achat en un seule fois.

Emmanuel Grenier confirme que les offres de Cdiscount sont 15% moins chers que celles de ses concurrents. Etre toujours moins chers tout en améliorant les services étant son objectif constant. Le client peut par exemple se faire livrer à domicile dans un créneau de deux heures et son produit pourra même être installé (montage des meubles, installation d’un pare-douche ou même d’une cuisine entière !).

Cdiscount est un spécialiste du non-alimentaire ce qui rend cette option compatible avec l’accord que Monoprix (marque du groupe Casino) vient de passer avec le géant Amazon pour la livraison express alimentaire à Paris.