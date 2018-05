Cnova : Cdiscount se diversifie dans les services

La filiale du groupe Casino lance Cdiscount Voyage en partenariat avec MisterFly.

Le PDG de Cdiscount, Emmanuel Grenier confirme aux Echos : « nous avons pris un virage stratégique en nous engageant dans le domaine des services ».

Cdiscount Voyage proposera les produits « classiques » de Misterfly pour l’aérien et pour l’hôtellerie, mais aussi des offres de séjours exclusifs renouvelées chaque semaine avec 74 séjours en hôtel 3 et 4 étoiles vers 40 destinations.

L’ambition de Cdiscount est de démocratiser l’important marché du voyage en ligne (20 milliards d’euros) en devenant l’un des moins chers du marché.

Cdiscount n’entend pas en rester là dans les loisirs. La billetterie pour spectacles ou l’hôtellerie de plein air pourraient bien être ses prochaines cibles.

De son côté, MisterFly, lancé en 2015 par deux anciens de Go voyages connait une croissance remarquable et prévoit un volume d’affaires de 350 millions d’euros pour cette année 2018.

Cdiscount, créé en 1998, est aujourd’hui le deuxième site d’e-commerce en France après le géant Amazon avec un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros en 2017 et prés de 9 millions de clients actifs.

Cdiscount est détenu par la société cotée CNOVA, filiale de Casino Guichard, coté à la Bourse de Paris depuis février 2015. Le cours de l’action est en baisse de 14,92% sur un an mais la marque est optimiste et dynamique depuis le début d’année. Elle gagne des parts de marché grâce à sa stratégie de prix bas et de multiplication de services (voir notre article du 19 avril dernier). Peut-être un bon point d’entrée pour acheter quelques actions…