Cnova N.V. : Activité du 1er trimestre 2018

Activité du 1er trimestre 2018

AMSTERDAM, le 12 avril 2018, 07h45 CEST - Cnova N.V. (Euronext Paris : CNV ; ISIN : NL0010949392) (« Cnova ») publie aujourd'hui les chiffres clés non audités de son activité, relatifs au trimestre clos le 31 mars 2018.

GMV : 854 millions d'euros, en croissance de 13 % Croissance organique de 6 % Impact de la stratégie multicanal avec Géant : +7 % Forte accélération des revenus de monétisation : croissance de 30 %

Seuil des 20 millions de visiteurs uniques moyens franchi

Renforcement de la stratégie multicanal Parc étendu à 11 corners avec un objectif de 20 corners à fin juin 25 % de croissance trimestrielle sur les catégories présentées dans les corners

Montée en puissance et enrichissement des programmes de fidélité Quote-part GMV de Cdiscount à Volonté (« CDAV ») : 34 % (+575 pb) Nouvelle formule CDAV à 29€/an incluant une offre presse en illimité Mise en place d'une offre d'abonnement sur les produits du quotidien Lancement du programme Cdiscount Famille

Dynamisme de la marketplace et de son écosystème de services Quote-part GMV de la marketplace : 32,5 % (+39 pb) 40 millions de références (+81 % sur un an) Quote-part du Fulfillment by Cdiscount : 20 % à fin mars (+9 pts vs T1 2017) Succès de commercialisation des Packs Premium

Accélération de la démocratisation de services Cinstallé : succès de l'offre installation & montage qui couvre près de 90k références Crédit instantané « Coup de Pouce » : dynamisme avec plus de 200 crédits/jour Lancement de la location longue durée sur plus de 800 références

Leadership renforcé sur la livraison express Livraison le jour même désormais dans les 6 plus grandes villes de France



Emmanuel Grenier, DG de Cnova, a commenté :

« Le 1er trimestre a été marqué par le lancement de nombreuses initiatives stratégiques.

Après le triplement de notre offre de produits en livraison express l'année dernière, l'exécution de notre plan stratégique se focalise désormais sur l'expérience client et le multicanal : ce dernier, avec 7 nouveaux showrooms, connaît un grand succès commercial, la livraison le jour même s'étend à d'autres grandes villes, nos clients fidèles ont désormais accès à une offre presse en illimité et à Cdiscount Famille, et nous continuons, fidèles à notre ADN, de démocratiser les services avec le lancement d'une offre de location longue durée.

En parallèle, nous renforçons l'axe stratégique de monétisation de notre trafic et de nos données qui génère de plus en plus de revenus.»

Principaux indicateurs du 1er trimestre 2018

Le volume d'affaires (GMV) a atteint 854 millions d'euros au 1er trimestre 2018, en hausse de 13,4 % par rapport à 2017, bénéficiant de l'impact de la croissance rapide des ventes multicanal (+7,3 points). La croissance organique de 6,1 % a été impactée par le changement d'habitude de consommation des Français au détriment des soldes d'hiver de début janvier et au profit d'un Black Friday record du dernier trimestre 2017. Par ailleurs, les ventes de produits de plein air ont été affectées par le temps pluvieux en mars. Le magasin Image et Son, porté notamment par le début de l'effet Coupe du Monde a, en revanche, montré un fort dynamisme avec une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres.

La marketplace reprend son expansion, portée par un assortiment en forte croissance de 40 millions de références (+81 % par rapport au 1er trimestre 2017), avec une quote-part dans le GMV à 32,5 % sur le 1er trimestre 2018, en hausse de 39 points de base par rapport à 2017.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 524 millions d'euros au 1er trimestre 2018, en croissance de 15,2 % par rapport à 2017, avec une croissance organique de 5,1 % et une contribution des ventes multicanal de +10,1 points. Les revenus liés à la monétisation, en nette accélération (+30 %), ont également contribué à la progression du chiffre d'affaires. Les catégories maison et produits électroménagers ont représenté 49 % des ventes directes, tandis que les produits high-tech (audiovisuel et smartphones) et l'informatique ont contribué à hauteur de 37 %.

Le trafic du site Cdiscount.com a totalisé 240 millions de visites au 1er trimestre 2018, porté par la croissance du mobile qui représente désormais 60 % du trafic et 41 % du GMV (contre 36 % au 1er trimestre 2017). Ainsi, selon Médiamétrie, Cdiscount dépasse pour la première fois le seuil de 20 millions de visiteurs uniques moyens sur PC et mobile.

Le nombre de clients actifs s'est élevé à 8,6 millions au 1er trimestre 2018. Le nombre d'abonnés au programme de fidélité Cdiscount à Volonté (« CDAV ») a continué de progresser en base annuelle avec un taux de croissance de 33 % par rapport à mars 2017. Ils représentent désormais plus d'1/3 du GMV.

Cdiscount est le numéro 1 en France en termes d'engagements sur les réseaux sociaux parmi les enseignes de distribution. Ce leadership s'est encore renforcé au premier trimestre 2018, avec plus de 4 millions d'engagements (like, share, commentaires) sur tous les réseaux. Sur Facebook, près de 2 millions de personnes suivent le compte générique Cdiscount et les comptes spécialisés (maison, jeux vidéo, vin). Sur Instagram, où la page Cdiscount est dédiée à la décoration et la convivialité, le nombre d'engagements au premier trimestre a déjà dépassé le total de 2017. Le récent lancement du compte Pinterest est également un succès.

Offre de produits et de services

Création d'un « outlet » (espace de déstockage) dans l'univers mode , avec déjà une grande enseigne française partenaire.

Progression dynamique des services offerts aux clients : Cdiscount Energie a vu son parc d'abonnés croître de 50 % depuis fin décembre, et le service d'installation et de montage, Cinstallé , qui couvre près de 90 000 références, connait des débuts très prometteurs.

Renforcement dans les services financiers : montée en puissance de l'offre de crédit instantané, Coup de Pouce , avec plus de 200 crédits octroyés par jour et lancement d'une offre compétitive de location longue durée sur plus de 800 références en téléphonie, télévision et en électroménager.

Nouvelle formule du programme de fidélité Cdiscount à volonté (« CDAV ») : l'offre annuelle à 29 euros, la moins chère du marché, inclut désormais l'accès gratuit et illimité à plus de 200 titres de presse en ligne.

Mise en place d'une offre d' abonnements sur les produits du quotidien , avec des réductions comprises entre 5 % et 20 %.

Création du programme Cdiscount Famille, un programme de fidélité dédié aux familles avec des offres et des promotions exclusives sur les univers jeux/jouets, puériculture et mode enfant.

Stratégie multicanal

Les ventes dans les hypermarchés Géant et les supermarchés Casino ont apporté 7 pts de croissance de GMV au 1 er trimestre, soit un chiffre d'affaires de 48 millions d'euros .

Ouverture de 7 nouveaux corners Cdiscount dans des hypermarchés Géant, après le succès des 4 premiers corners ouverts au 2 nd semestre 2017. Le parc devrait atteindre 20 corners d'ici fin juin. Ces corners bénéficient désormais d'une expérience client améliorée : la garantie des meilleurs prix Cdiscount, de nouvelles fonctionnalités sur les terminaux interactifs et le paiement en 4 fois pour les porteurs de cartes de crédit Casino ou Cdiscount.

Les catégories présentées dans ces corners ont bénéficié d'un regain de dynamisme avec une croissance de 25 % sur le trimestre.

Extension du leadership sur la livraison express

Extension de la livraison le jour-même à Marseille et Strasbourg. Les clients Cdiscount bénéficient désormais de la livraison le jour-même dans les 6 plus grandes villes françaises (8 d'ici fin 2018) et de la livraison le dimanche dans les 15 plus grandes villes.

Monétisation

Expansion des services aux vendeurs Marketplace Forte croissance des packs premium (packs de services à forte valeur ajoutée) : plus d'1 vendeur sur 5 y a déjà souscrit. Développement continu du service de Fulfillment by Cdiscount : la quote-part dans le GMV de la marketplace s'est élevée à 20 % fin mars 2018 soit +9 points par rapport à fin mars 2017. Accélération de Cdiscount transport, avec c. 20 000 colis livrés en mars, une plateforme centralisée unique de gestion des livraisons express au meilleur prix pour les vendeurs de marketplace.

Régie et monétisation data Déploiement d'une plateforme digitale permettant de mettre aux enchères des espaces publicitaires sur le site Cdiscount et sur d'autres sites. Cette plateforme est accessible aux fournisseurs, aux vendeurs Marketplace et aux annonceurs historiques de Cdiscount.



Innovation

Une capacité d'innovation reconnue De nombreuses récompenses au premier trimestre : Cdiscount a reçu le prix de l'innovation et le « grand prix des Rois » de la Supply Chain 2018 pour sa collaboration avec Exotec Solutions, start-up spécialisée dans la préparation robotisée de commandes en entrepôt et que Cdiscount a été le premier à soutenir. Exotec a également remporté, le prix SITL de la meilleure innovation. La Fevad a par ailleurs récompensé Cdiscount du premier prix pour son avancée dans la livraison géolocalisée des gros produits en temps réel en partenariat avec Bringg.

Un rôle d'incubateur actif L'incubateur d'innovation logistique, The Warehouse , qui abrite déjà 4 start-ups, en accueillera deux nouvelles en avril : e-cobot (déploiement de robots adaptés au processus de palettisation) et HRV (amélioration de l'ergonomie des postes en entrepôt grâce à la réalité virtuelle). 6 nouveaux POCs sont actuellement en cours, dans des domaines aussi variés que la cybersécurité, le suivi de colis et le géomarketing prédictif. Un corner Innovation a été créé sur le site de Cdiscount afin de permettre aux start-ups sélectionnées de commercialiser leurs produits en bénéficiant de l'expertise et du trafic de Cdiscount.



Activité du 1er trimestre

Cnova N.V. 1er trimestre(1) Variation 2018 2017 Publiée(1)(2) Organique(3) GMV(4)(5) (en millions d'euros) 853,9 753,3 +13,4 % +6,1 % Quote-part de la marketplace 32,5 % 32,1 % +39 pb Quote-part mobile 40,6 % 36,3 % +430 pb Quote-part de CDAV 33,7 % 28,0 % +575 pb Chiffre d'affaires(5) (en millions d'euros) 524,2 455,1 +15,2 % +5,1 % Trafic (visites en millions) 240,1 233,8 +2,7 % Quote-part mobile 60,3 % 56,9 % +341 pb Clients actifs(6) (en millions) 8,6 8,3 +4,2 % Commandes(7) (en millions) 6,5 6,5 -0,6 % Quote-part de CDAV 33,6 % 26,9 % +672 pb Unités vendues (en millions) 12,2 12,5 -2,4 %

Les données de Cnova NV ne sont pas auditées. Les données publiées incluent l'ensemble des ventes de Cdiscount, y compris les ventes de produits techniques réalisées par Cdiscount avec les clients des hypermarchés et supermarchés du Groupe Casino, suite à l'accord multicanal effectif depuis le 19 juin 2017. Les variations organiques excluent les ventes réalisées avec les clients des hypermarchés et supermarchés du Groupe Casino, à l'exception des ventes réalisées dans les corners (impact total de l'exclusion de -7,3 pts et -10,1 pts respectivement sur la croissance du GMV et chiffre d'affaires). Le GMV comprend, toutes taxes comprises, les ventes de marchandises, les autres revenus et le volume d'affaires de la marketplace (sur la base des commandes validées et expédiées) et inclut, pour la première fois, le volume d'affaires des services qui a contribué à la croissance du GMV à hauteur de 0,9 pt au T1 2018 et 0,01 pt au T1 2017. Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle norme comptable sur les revenus, IFRS 15, le GMV et chiffre d'affaires de l'année 2017 ont été retraités de respectivement -20 millions d'euros et -17 millions d'euros afin de présenter des données comparables. Clients actifs à fin mars ayant effectué au moins un achat sur les sites et l'application Cdiscount au cours de la période des 12 mois écoulés correspondante. Nombre total de commandes passées avant annulation due à la détection de fraudes et/ou à l'absence de paiement par les clients.



A propos de Cnova N.V.

Cnova N.V., un des leaders de la vente en ligne en France, offre à ses 8,6 millions de clients actifs des produits qu'ils peuvent acheter sur son site marchand à la pointe de l'innovation : Cdiscount. Cnova N.V. propose à ses clients plus de 40 millions de références à des prix très attractifs, plusieurs options de livraison rapides et commodes, ainsi que des solutions de paiement pratiques. Cnova N.V. fait partie du Groupe Casino, groupe de distribution mondial. Les communiqués de Cnova N.V. sont disponibles à l'adresse www.cnova.com. Les informations disponibles ou accessibles depuis les sites mentionnés ci-dessus ne font pas partie de ce communiqué de presse.

Le présent communiqué de presse contient des informations réglementées (gereglementeerde informatie) au sens de la loi de supervision néerlandaise sur les marchés financiers (Wet op het financieel toezicht) qui doivent être rendues publiques conformément aux législations néerlandaise et française. Ce communiqué de presse est émis uniquement à des fins d'informations.

