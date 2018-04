CNOVA N.V.

Publication de la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018

AMSTERDAM, le 6 avril 2018, 7h45 CEST - Cnova N.V. (Euronext Paris : CNV ; ISIN : NL0010949392) (« Cnova ») a publié aujourd'hui la convocation de son Assemblée Générale Ordinaire de 2018 ("AG") sur son site internet www.cnova.com. L'AG se tiendra le vendredi 25 mai 2018 à 14h00 CEST, à l'hôtel Hilton de l'aéroport Schiphol d'Amsterdam, sis 701 boulevard Schiphol, 1118BN, à Schiphol, Pays-Bas. Ainsi qu'indiqué dans la convocation et le document d'information des actionnaires relatifs à l'AG, l'AG est convoquée afin de : (i) prendre connaissance du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2017, (ii) soumettre au vote des actionnaires l'approbation des états financiers annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et (iii) de soumettre au vote des actionnaires le renouvellement des mandats d'administrateur non-exécutif de M. Silvio Genesini, M. Jean-Yves Haagen et M. Antoine Giscard d'Estaing, ainsi que d'autres sujets liés à la réglementation régissant les sociétés néerlandaises.

La convocation à l'AG et son agenda, les notes explicatives relatives au rapport annuel de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et les formulaires de procuration sont disponibles sur le site internet de Cnova www.cnova.com.

A propos de Cnova N.V.

Cnova N.V., un des leaders de la vente en ligne en France, offre à ses 8,6 millions de clients actifs des produits qu'ils peuvent acheter sur son site marchand à la pointe de l'innovation : Cdiscount. Cnova N.V. propose à ses clients plus de 37 millions de références à des prix très attractifs, plusieurs options de livraison rapides et commodes, ainsi que des solutions de paiement pratiques. Cnova N.V. fait partie du Groupe Casino, groupe de distribution mondial. Les communiqués de Cnova N.V. sont disponibles à l'adresse www.cnova.com. Les informations disponibles ou accessibles depuis les sites mentionnés ci-dessus ne font pas partie de ce communiqué de presse.

Le présent communiqué de presse contient des informations réglementées (gereglementeerde informatie) au sens de la loi de supervision néerlandaise sur les marchés financiers (Wet op het financieel toezicht) qui doivent être rendues publiques conformément aux législations néerlandaise et française. Ce communiqué de presse est émis uniquement à des fins d'informations.

