CNP ASSURANCES : le dividende sera mis en paiement le 7 mai 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’assemblée générale des actionnaires de CNP Assurances qui s’est réunie le 27 avril 2018 à Paris a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017, et voté toutes les résolutions proposées par le conseil d’administration. La distribution d’un dividende de 0,84 euro par action a notamment été approuvée. Le dividende sera détaché le 3 mai 2018 et mis en paiement le 7 mai 2018.