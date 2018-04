CNP Assurances : Antoine Lissowski prend la tête du FSP

30/04/2018 | 11:42

Le Fonds Stratégique de Participations (FSP) a annoncé ce lundi matin l'accession d'Antoine Lissowski à la fonction de président du Fonds Stratégique de Participations, sur décision du conseil d'administration du 10 avril dernier.



Succédant à Pierre de Villeneuve, qui occupait ce poste en sa qualité de représentant permanent de BNP Paribas Cardif, Antoine Lissowski exercera pour une durée d'un an.



Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris (IEP) et ancien élève de l'ENA, Antoine Lissowski est directeur général adjoint et directeur financier de CNP Assurances. Il est par ailleurs président de la Commission plénière économique et financière à la FFA depuis 2003.



Géré par le groupe Edmond de Rothschild, le FSP regroupe 7 assureurs majeurs en France (BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, SOGECAP, Groupama, Natixis Assurances et Suravenir) et réaliste des investissements en capital dans des entreprises françaises (plus de 1,7 milliard d'euros investis à fin mars 2018).





