CNP Assurances : Mise à disposition du document de référence 2017

Paris, le 29 mars 2018

Modalités de mise à disposition du document de référence 2017

CNP Assurances annonce la publication de son document de référence 2017.

Son document de référence 2017 a été déposé auprès del'Autorité des marchés financiers (AMF) le 29 mars 2018.

Ce document, tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, est disponible sur le site internet de la société en version française,notammentAssurances.

à l'adresse suivante :http://www.cnp.fr/Analyste-investisseur/Les-resultats-de-CNP-

Ce document comprend notamment le rapport financier annuel constitué du rapport de gestion, du rapport sur legouvernement d'entreprise, des comptes sociaux et consolidés clos le 31 décembre 2017, des rapports des commissaires aux comptes et des informations relatives à leurs honoraires.

Le document de référence est également disponible sur le site de l'AMF à l'adresse suivante:http://amf-france.org.

À propos de CNP Assurances

CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat net de 1285 millions d'euros en 2017. Le Groupe estégalement présent en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil. Il compte plus de 35 millions d'assurésen prévoyance/protection dans le monde et plus de 14 millions en épargne/retraite. Depuis 160 ans, CNP Assurances assure la protection des personnes contre les aléas de la vie. CNP Assurances conçoit et gère des contrats en assurance vie, retraite, prévoyance et protection (couverture de prêts et santé).

En assurance individuelle en France, CNP Assurances commercialiseses produits via La Banque Postale et les Caisses d'Épargne,et par son propre réseau : Amétis. Au Brésil-son deuxième marché-le Groupe est partenaire de Caixa Econômica Federal, la 2èmebanque publique du pays.

■ En assurance collective, CNP Assurances conçoit des produits sur mesure en prévoyance, retraite et couverture de prêts. Ils répondent aux besoins des entreprises, des collectivités territoriales, des mutuelles, des associations et des banques, en Europe

et en Amérique latine.

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 (1ermarché) et s'appuie sur un actionnariat stable concrétisé par lasignature d'un pacte entre ses principaux actionnaires (la Caisse des Dépôts, La Banque Postale, le Groupe BPCE et l'Etat français).

