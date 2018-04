CNP Assurances : Poursuite des discussions avec Caixa Seguridade

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris le 04 avril 2018

CNP Assurances a annonc le 29 septembre 2017 la signature d'un protocole d'accord non-engageant avec Caixa Seguridade prévoyantles modalits d'un nouvel accord de distribution exclusif au Brsil, avec la prcision donnele 22 décembre 2017 selon laquelle sa conclusion probable était anticipée début 2018. Après le changement de direction générale de Caixa Econômica Federal, CNP Assurances et Caixa Seguridade sont convenues depoursuivre et d'achever leurs ngociations en vue de la conclusion d'un protocole d'accord engageant. Lesaccords actuels demeurent en vigueur.

À propos de CNP Assurances

CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat net de 1 285millions d'euros en 2017. Le Groupe estégalement présent en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil. Il compte plus de 38 millionsd'assurs enprévoyance/protection dans le monde et plus de 14 millions en épargne/retraite. Depuis 160 ans, CNP Assurances assure la protection des personnes contre les aléas de la vie. CNP Assurances conçoit et gère des contrats en assurance vie, retraite, prévoyance et protection

(assurance emprunteur et santé).

■ En assurance individuelle en France, CNP Assurances commercialise ses produits via La Banque Postale et les Caisses d'Épargne, et par son propre réseau : Amétis. Au Brésil-son deuxième marché-le Groupe est partenaire de Caixa Econômica Federal, la 2èmebanque publique du pays.

■ En assurance collective, CNP Assurances conçoit des produits sur mesure en prévoyance, retraite et assurance emprunteur. Ils répondent aux besoins des entreprises, des collectivités territoriales, des mutuelles, des associations et des banques, en Europe et en Amérique latine.

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 (1er marché) et s'appuie sur un actionnariat stable concrétisé par la signatured'un pacte entre ses principaux actionnaires (la Caisse des Dpôts, La Banque Postale, le Groupe BPCE et l'Etat français).

