Coca Cola : THE COCA-COLA COMPANY PRÉSENTE UNE LETTRE D’INTENTION VISANT LE REFRANCHISAGE DE SES ACTIVITÉS D’EMBOUTEILLAGE AU CANADA

Formation prévue d’une coentreprise canadienne de Larry Tanenbaum et Junior Bridgeman en vue d’acquérir Rafraîchissements Coca-Cola Canada

L’entente non contraignante finale marque la conclusion du processus de refranchisage des activités d’embouteillage de l’entreprise en Amérique du Nord

Aujourd’hui, The Coca-Cola Company a annoncé que Larry Tanenbaum, O.C., et Junior Bridgeman ont signé une lettre d’intention en vue d’acquérir l’entreprise responsable de l’embouteillage et de la distribution des produits de la société au Canada, Rafraîchissements Coca-Cola Canada (RCCC).

L’acquéreur sera une coentreprise canadienne de Tanenbaum, un important homme d’affaires et philanthrope canadien, et Bridgeman, un ancien joueur dans la NBA, entrepreneur réputé et PDG actuel de la Heartland Coca-Cola Bottling Company, établie à Kansas City. Les compétences et l’expertise distinctes que chacun apporte au partenariat appuieront la croissance et la réussite durables des activités de Coca-Cola au Canada.

« Coca-Cola rafraîchit les Canadiens depuis plus de 120 ans. Il était important pour nous de trouver le bon partenaire; un partenaire qui comprend nos activités et le marché canadien, » souligne Jim Dinkins, président de Coca-Cola North America. « Junior Bridgeman était un fier client de The Coca-Cola Company depuis plus de 30 ans lorsqu’il a décidé d’investir dans notre système à titre d’embouteilleur, ce qui témoigne de sa passion pour notre entreprise et nos marques. Lorsqu’on y ajoute le succès prouvé et les profondes racines de Larry Tanenbaum au Canada, il est clair que ce partenariat – ainsi que l’approche très locale qu’il apporte – nous permettra de poursuivre la croissance de nos activités au Canada. »

Depuis longtemps, la société de Tanenbaum, Kilmer Group, développe des entreprises prospères, dans des secteurs d’activités aussi variés que les sports et médias, et l’immobilier et infrastructure, partout au Canada. De plus, Tanenbaum est le président de Maple Leaf Sports & Entertainment, le groupe propriétaire des Maple Leafs de Toronto, des Raptors de Toronto, du Toronto FC, des Argonauts de Toronto et du Air Canada Centre. De plus, il préside sur le conseil d’administration de la National Basketball Association, et occupe un poste de gouverneur dans la Ligue nationale de hockey et dans la Major League Soccer.

« Je suis un amateur de Coca-Cola depuis toujours. C’est pourquoi je suis ravi de me joindre au réseau de la société, » indique Larry Tanenbaum. « J’ai été témoin de l’évolution de la société au fil des ans, et je sais que la grande variété de marques de The Coca-Cola Company a un immense potentiel de croissance sur le marché canadien. La fondation est déjà solide, et j’ai hâte de faire équipe avec Junior pour poursuivre le développement des activités grâce à des marques remarquables, à une exécution solide à l’échelle locale et un service à la clientèle hors pair. »

Junior Bridgeman s’est joint au réseau d’embouteilleurs de Coca-Cola en 2017, lors de la création de Heartland Coca-Cola, qui sert le Kansas, le Missouri et le sud de l’Illinois. Auparavant, il a fondé et dirigé l’un des plus importants groupes d’exploitation de franchises du secteur de la restauration aux États-Unis, Manna Inc., qui est établi à Louisville, au Kentucky. Junior a aussi été joueur de basketball professionnel au sein de la NBA pendant 12 ans.

« Coca-Cola a toujours fait partie de ma vie, et je suis très heureux d’avoir l’occasion de participer aux activités de l’entreprise au Canada, » déclare Junior Bridgeman. « Larry et moi sommes engagés à nous appuyer sur les traditions de The Coca-Cola Company et à tirer parti de notre héritage, en mettant de l’avant le personnel, en servant nos collectivités locales et en rafraîchissant les Canadiens, d’un océan à l’autre. »

Shane Grant, président de l’unité d’affaires canadienne de The Coca-Cola Company, renchérit : « On ne pourrait demander meilleurs partenaires que Larry et Junior, pour assurer l’avenir de Coca-Cola au Canada. Nous profitons déjà d’une relation solide avec Kilmer Group, par l’entremise de ses différents avoirs, et ce nouveau partenariat ouvre la porte à des possibilités uniques sans précédent qui nous permettront de continuer d’accélérer la croissance de nos activités. »

RCCC compte environ 5 800 employés, et exploite cinq usines de fabrication et plus de 50 centres de ventes et de distribution. RCCC mène ses activités dans les dix provinces et trois territoires canadiens.

La signature de cette lettre d’intention non contraignante lance la dernière étape du processus de refranchisage de l’ensemble des activités d’embouteillage de The Coca-Cola Company en Amérique du Nord. En octobre 2017, la société a annoncé* qu’elle avait complété le refranchisage de l’ensemble de ses territoires d’embouteillages aux États-Unis.

La lettre d’intention présentée aujourd’hui est sujette à la conclusion d’une entente définitive entre les parties. Les parties s’engagent à faire équipe pour assurer un transfert harmonieux et limiter les interruptions pour les clients, les consommateurs et les employés du système. Les conditions financières de l’entente n’ont pas été dévoilées.

La conclusion de la transaction est prévue pour le deuxième semestre de 2018.

Modèle de partenariat du 21e siècle en matière de boissons

Il y a environ dix ans, The Coca-Cola Company a entrepris de développer, en collaboration avec ses partenaires d’embouteillage, un modèle qui permet au réseau d’évoluer afin de répondre aux besoins changeants des clients et consommateurs, en mettant l’accent sur l’harmonisation à l’échelle du système. L’acquisition des territoires nord-américains de Coca-Cola Enterprises en 2010, ainsi que la création de Rafraîchissements Coca-Cola qui en a résulté, était une étape cruciale du projet.

Depuis qu’elle a conclu la transaction visant les territoires nord-américains de Coca-Cola Enterprises, The Coca-Cola Company a accéléré la mise en place du nouveau modèle en se penchant stratégiquement sur le réseau d’embouteillage, le service à la clientèle, l’approvisionnement en produits et une plateforme commune de technologie de l’information.

Le réseau de Coca-Cola en Amérique du Nord sera ultimement composé de partenaires d’embouteillage qui partagent les mêmes buts économiques et sont en mesure de servir les clients majeurs, tout en conservant des liens locaux solides avec les différents marchés aux États-Unis et au Canada.

À propos de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE : KO) est la plus importante entreprise de boissons à part entière à l’échelle mondiale, rafraîchissant les consommateurs avec plus de 500 marques de boissons dans plus de 200 pays. De nos 21 marques au chiffre d’affaires atteignant le milliard de dollars, 19 sont offertes en version à teneur faible ou nulle en sucre, afin d’aider les gens à mieux contrôler leur consommation de sucre ajouté, partout dans le monde. En plus des boissons de notre marque homonyme, Coca-Cola, certaines de nos boissons les plus connues à l’échelle mondiale comprennent : les boissons à base de soja AdeS, le thé vert Ayataka, les eaux DASANI, les jus et nectars Del Valle, les boissons Fanta, le café Georgia, les thés et cafés Gold Peak, les thés Honest Tea, les jus Minute Maid, les boissons isotoniques POWERADE, les jus Simply, l’eau smartwater, le Sprite, les boissons vitaminwater, et l’eau de coco Zico. Chez Coca-Cola, nous tenons vraiment à contribuer de manière positive à notre monde. Pour ce faire, il nous faut d’abord réduire la teneur en sucre de nos boissons et offrir de nouvelles boissons originales aux consommateurs des quatre coins du monde. Il faut aussi œuvrer sans relâche à limiter notre incidence sur l’environnement, à offrir des carrières satisfaisantes à nos employés, et à assurer le développement économique partout où nous menons nos activités. En fait, avec nos partenaires d’embouteillage, nous comptons plus de 700 000 employés à l’échelle mondiale. Pour de plus amples renseignements, consultez notre magazine numérique Coca-Cola Journey à www.coca-colacompany.com*, et suivez The Coca-Cola Company sur Twitter*, Instagram*, Facebook* et LinkedIn*.

À propos de Tanenbaum et Bridgeman

L’acquéreur est un partenariat établi entre le philanthrope et homme d’affaires canadien Larry Tanenbaum, O.C., et l’ancien joueur légendaire de la NBA et actuel propriétaire de la Heartland Coca-Cola Bottling Company établie à Kansas City, Junior Bridgeman. Tanenbaum et Bridgeman sont de remarquables entrepreneurs profondément engagés à améliorer leurs collectivités, et qui réalisent des investissements dans une perspective multigénérationnelle et avec une vision à long terme. Pour en savoir plus sur la Heartland Coca-Cola Bottling Company de Bridgeman, veuillez visiter le www.heartlandcocacola.com*, et pour en savoir plus sur le Kilmer Group de Tanenbaum, veuillez visiter le www.kilmergroup.com*.

Déclarations prospectives

Ce communiqué peut contenir des déclarations, des estimations ou des projections constituant des déclarations prospectives telles que définies en vertu de la législation fédérale sur les valeurs mobilières des États-Unis. En général, les termes « croire », « s’attendre à », « prévoir que », « estimer », « anticiper », « projeter », « seront », ainsi que d’autres expressions semblables, identifient des déclarations prospectives qui ne sont généralement pas de nature historique. Les déclarations prospectives sont sujettes à certains risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de l’expérience historique de The Coca-Cola Company et de nos prévisions ou projections actuelles. Ces risques comprennent, sans s’y limiter, l’obésité et les autres enjeux liés à la santé; le manque d’eau ou la mauvaise qualité de l’eau; les changements dans les préférences des consommateurs; la compétition accrue; les inquiétudes concernant la sécurité et la qualité des produits; les conséquences négatives perçues de certains ingrédients sur la santé, tels que les édulcorants non nutritifs et les substances issues de la biotechnologie, ainsi que d’autres substances présentes dans nos boissons ou dans nos matériaux d’emballage; l’incapacité de mener à bien nos activités d’innovation; la demande accrue pour les produits alimentaires ou la diminution de la productivité agricole; l’incapacité de protéger nos systèmes informatiques contre les interruptions de service, l’appropriation illicite de nos données ou les infractions à la sécurité; les changements dans le paysage du commerce de détail ou la perte d’importants clients commerciaux ou des services alimentaires; l’incapacité de faire croître nos activités dans les marchés émergents ou en développement; les fluctuations des taux de change; les augmentations de taux d’intérêt; l’incapacité de maintenir de bonnes relations avec nos partenaires d’embouteillage; la détérioration de la situation financière de nos partenaires d’embouteillage; les augmentations de taux d’imposition, les changements dans les lois sur l’impôt ou le règlement défavorable de questions fiscales; l’augmentation ou la création de taxes indirectes aux États-Unis et ailleurs dans le monde; l’incapacité de tirer des avantages économiques de nos initiatives en matière de productivité, ou d’en mitiger avec succès les conséquences négatives potentielles; l’incapacité d’attirer ou de conserver une main-d’œuvre hautement qualifiée et diversifiée; l’augmentation du coût, l’interruption de l’approvisionnement ou la pénurie de carburants ou d’énergie; l’augmentation du coût, l’interruption de l’approvisionnement ou la pénurie des ingrédients, d’autres matériaux bruts, de matériaux d’emballage, de canettes en aluminium et d’autres contenants; la modification de lois et règlements relatifs aux contenants ou aux emballages de boissons; l’adoption d’exigences considérables sur l’étiquetage ou les avertissements, ou la limitation de la commercialisation et de la vente de nos produits; des conditions économiques générales défavorables aux États-Unis; des conditions économiques ou politiques défavorables dans les marchés internationaux; des procès ou actions judiciaires; l’incapacité à assurer une protection adéquate aux marques de commerces, formules et autres droits de propriété intellectuelle, ou les litiges à leur égard; des conditions météorologiques défavorables; les changements climatiques; les dommages à notre image de marque ou à notre réputation d’entreprise à la suite de publicité négative, même injustifiée, en lien avec la sécurité ou la qualité de nos produits, les droits de la personne ou les droits en milieu de travail, l’obésité ou d’autres enjeux; la modification de lois et règlements applicables à nos produits ou à nos activités opérationnelles ou le non-respect de ces lois; la modification des normes comptables; l’incapacité d’atteindre nos objectifs de croissance généraux à long terme; la détérioration des conditions de crédit sur les marchés mondiaux; le défaut de paiement ou la faillite de l’une ou plus d’une de nos institutions financières en contrepartie; l’incapacité de renouveler les conventions collectives selon des termes satisfaisants, ou encore une grève, un arrêt de travail ou un conflit de travail dans notre entreprise ou dans celle d’un partenaire d’embouteillage; des charges de dépréciation future; un passif occasionné dans l’avenir par le retrait d’un régime de retraite interentreprises; l’incapacité à intégrer et gérer avec succès les activités d’embouteillage, ou les autres activités ou marques acquises, contrôlées par la société ou qui lui appartiennent; l’incapacité de gérer avec succès nos activités de refranchisage; l’incapacité de réaliser une part importante des bénéfices anticipés de nos relations stratégiques avec Monster; des événements catastrophiques à l’échelle mondiale ou régionale; et les autres risques mentionnés dans les documents déposés par la société à la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission ou SEC), y compris notre rapport annuel présenté sur le formulaire 10-K pour l’année se terminant le 31 décembre 2017, lesquels documents sont disponibles auprès de la SEC. Vous ne devriez pas vous fier indûment à des déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date à laquelle elles ont été présentées. The Coca-Cola Company n’a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective.

*Veuillez noter que les liens mènent à des sites ou comptes affichés en anglais.

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20180309005081/fr/