Coca-Cola profite au 1er trimestre de l'attrait pour sa marque phare

New York (awp/afp) - Le marchand de sodas et de boissons non-alcoolisées américain Coca-Cola a dépassé les attentes au premier trimestre à la faveur d'un regain d'intérêt pour les produits de sa marque phare comme Coca-Cola Zero Sugar ou Diet Coke.

Son bénéfice net a augmenté de 16% sur la période pour s'établir à 1,37 milliard de dollars. Par action et hors éléments exceptionnels, la référence à Wall Street , son bénéfice s'affiche à 47 cents, soit légèrement au-dessus des prévisions du marché.

Son chiffre d'affaires a certes baissé de 16% à 7,63 milliards de dollars, mais ce repli est principalement le résultat du désengagement du groupe de ses activités d'embouteillage, cédées à des franchisés.

Son chiffre d'affaires organique a progressé de 5%.

"Les résultats du premier trimestre nous encouragent dans notre transformation en une entreprise centrée sur le consommateur et les boissons", a souligné le directeur général du groupe James Quincey cité dans le communiqué. "La stratégie en place est la bonne et nous restons confiants en notre capacité à atteindre nos objectifs sur l'année".

Alors que Coca-Cola a longtemps pâti des changements d'habitude de consommation défavorables aux boissons sucrées, la société est parvenue à faire progresser ses ventes en volume de 3% grâce notamment à "une accélération dans les contenants plus petits, prêts à consommer", remarque le groupe.

Les produits de la marque Coca-Cola "ont représenté le plus important contributeur" à cette croissance, le groupe capitalisant notamment sur le "Coca-Cola Zero Sugar" et de nouveaux parfums et emballages développés pour le "Diet Coke".

Le groupe met aussi en avant son incursion sur des marchés porteurs actuellement: après l'acquisition fin 2017 des droits américains pour l'eau pétillante Topo Chico, les ventes de ce produits ont augmenté de 30% au premier trimestre et lui ont permis de gagner des parts de marché sur cette gamme de produits.

Outre la célèbre boisson éponyme, le groupe d'Atlanta commercialise les eaux Dasani, les boissons énergisantes Powerade, les thés froids Nestea ainsi que toute une gamme d'autres sodas comme Fanta et Sprite.

L'action montait de 1,21% à 44,50 dollars dans les échanges de pré-séance à Wall Street vers 12h50 GMT.

afp/rp