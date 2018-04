L'agence Standard & Poor's sanctionne Coca-Cola

New York (awp/afp) - L'agence de notation Standard & Poor's (S&P) a abaissé jeudi d'un cran la note de solvabilité de Coca-Cola, jugeant que la cession de ses activités d'embouteillage aux Etats-Unis avait quelque peu fragilisé la situation financière du géant des boissons non-alcoolisées.

Cette note, qui était de "AA-", passe à "A+" et est assortie d'une perspective "stable", ce qui suggère que l'agence n'entend pas y toucher à moyen terme.

"Les indicateurs permettant d'évaluer le profil d'emprunteur de Coca-Cola demeurent fragiles comparé à nos attentes, ce à la suite de la finalisation des cessions des activités d'embouteillage en Amérique du nord", qui vont repasser en franchise, explique S&P.

L'agence américaine souligne que la dette de Coca-Cola était de 48,9 milliards de dollars au 30 mars.

A Wall Street, cette sanction n'affectait pas particulièrement l'action Coca-Cola, qui gagnait 1,51% à 43,07 dollars vers 18H50 GMT.

Le producteur, outre de la boisson éponyme, de Fanta, Sprite et de la boisson énergisante Powerade entre autres marques a fait part en début de semaine d'une hausse de ses volumes de ventes et s'est montré optimiste sur la consommation de sodas en Amérique du nord (Etats-Unis, Canada et Mexique) après des années de déclin.

Son rival PepsiCo, a affirmé pour sa part jeudi en présentant ses résultats qu'il y avait un "besoin" pour le groupe "d'accroître (ses) investissements dans les boissons gazeuses non alcoolisées phares".

Le titre PepsiCo était également dans le vert, avec un gain de 2,78% à 103,96 dollars.

