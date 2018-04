COFACE : JPMorgan adopte une recommandation positive

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a relevé lundi sa recommandation de Neutre à Surpondérer et son objectif de cours de 9,20 euros à 11,60 euros sur Coface, évoquant trois raisons. Le bureau d’études cite l’amélioration du business model grâce à l’application du plan stratégique 2016-2019, une solide dynamique de résultats et la possible cession de la participation de 42,24% de Natixis. Il considère que cette dernière pourrait augmenter la visibilité et le flottant de l’assureur-crédit.