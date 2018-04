Coface : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Coface a enregistré au premier trimestre un résultat net, part du groupe, multiplié par 4,9 à 35,5 millions d’euros et un résultat opérationnel multiplié par trois à 58,4 millions d’euros. Il a bénéficié principalement de la baisse du ratio de sinistralité, net de réassurance, qui a reculé de 18,3 points à 39,8%. Indicateur-clé du secteur, ce ratio représente le rapport entre le montant des sinistres à dédommager et celui des primes encaissées. Plus celui-ci est faible et plus l'activité est rentable.Coface explique cette amélioration par la poursuite des tendances favorables de sinistralité, notamment en Asie et en Amérique du Nord. La sinistralité reste stable dans les pays matures. " Ce résultat est obtenu grâce à une gestion des risques efficace et à la hausse des taux de recouvrement dans un environnement économique toujours porteur ", ajoute le spécialiste de l'assurance-crédit.Le chiffre d'affaires a reculé de 1,3% à 278,4 millions d'euros. Corrigé des effets de change, il a augmenté de 2,4%.L'exécution du plan Fit to Win se poursuit, a indiqué le groupe qui a réalisé 9 millions d'euros d'économie ce trimestre et prévoit d'en réaliser 30 millions cette année.Les objectifs de délivrer un ratio combiné net à environ 83% à travers le cycle et d'atteindre un rentabilité moyenne des fonds propres supérieure à 9% sont maintenus.