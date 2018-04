Coface SA : Coface annonce la publication de son Document de référence 2017

Paris, le 5 avril 2018 - 12h30

Coface annonce la publication de son Document de référence 2017

Communication fixant les modalités de mise à disposition du Document de référence

COFACE SA informe que son Document de référence 2017 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 5 avril 2018 sous le numéro D.18-0267.

Des exemplaires du Document de référence 2017 sont disponibles sans frais auprès de COFACE SA, 1 Place Costes et Bellonte, 92270 Bois-Colombes, France ainsi que sur le site Internet de la Société à l'adresse suivante http://www.coface.com/fr/Investisseurs > Résultats et rapports financiers > Rapports annuels > Document de référence.

Les informations suivantes sont intégrées dans le Document de référence 2017 :

Le Rapport financier annuel 2017 ;

Le Rapport sur le gouvernement d'entreprise (joint au rapport de gestion) ;

Les Rapports des Commissaires aux Comptes et le communiqué relatif à leurs honoraires ;

Les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d'actions ;

Les projets de résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale Mixte du 16 mai 2018.

CALENDRIER FINANCIER 2018 (sous réserve de changements)

Résultats T1-2018 : 24 avril 2018, après bourse

Assemblée Générale 2017: 16 mai 2018

Résultats S1-2018 : 26 juillet 2018, avant bourse

Résultats 9M-2018 : 24 octobre 2018, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : http://www.coface.com/Investors

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP),

se reporter au Rapport Financier Semestriel 2017 ainsi qu'au Document de référence 2017.

Coface : for trade - ensemble, développons l'entreprise

70 ans d'expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait de Coface une référence dans l'assurance-crédit, la gestion des risques et l'économie mondiale. Les experts de Coface, dont l'ambition est de devenir le partenaire d'assurance-crédit le plus agile de l'industrie, opèrent au coeur de l'économie mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et solutions du Groupe protègent et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d'exportation. En 2017, Coface comptait ~4,100 collaborateurs dans 100 pays, et a enregistré un chiffre d'affaires de €1,4 Mds.

www.coface.com

COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA

