Paris le 26 décembre 2017 - 17h45

COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres

(hors contrat de liquidité) réalisées entre

le 18 décembre et le 22 décembre 2017

Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché

Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d'Actions 2017-2018 ont été publiées sur le site internet de la Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees dans l'onglet « Transactions sur actions propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence

Séance du

(date) Transaction nombre de titres prix moyen pondéré montant brut Code d'identification de marché 18/12/2017 Achat 284 8,9800 € 2 550,32 € XPAR 18/12/2017 Achat 274 8,9800 € 2 460,52 € XPAR 18/12/2017 Achat 442 9,0000 € 3 978,00 € XPAR 18/12/2017 Achat 500 8,9600 € 4 480,00 € XPAR 18/12/2017 Achat 500 8,9800 € 4 490,00 € XPAR 18/12/2017 Achat 500 8,9100 € 4 455,00 € XPAR 18/12/2017 Achat 500 8,9400 € 4 470,00 € XPAR Total 18/12/2017 3 000 8,9613 € 26 883,84 € XPAR 19/12/2017 Achat 193 8,9600 € 1 729,28 € XPAR 19/12/2017 Achat 1 422 9,0000 € 12 798,00 € XPAR 19/12/2017 Achat 578 9,0000 € 5 202,00 € XPAR 19/12/2017 Achat 712 8,9600 € 6 379,52 € XPAR 19/12/2017 Achat 521 8,9600 € 4 668,16 € XPAR 19/12/2017 Achat 325 8,9600 € 2 912,00 € XPAR 19/12/2017 Achat 193 8,9600 € 1 729,28 € XPAR 19/12/2017 Achat 56 8,9600 € 501,76 € XPAR 19/12/2017 Achat 152 8,9600 € 1 361,92 € XPAR 19/12/2017 Achat 194 8,9600 € 1 738,24 € XPAR 19/12/2017 Achat 190 8,9600 € 1 702,40 € XPAR 19/12/2017 Achat 197 8,9600 € 1 765,12 € XPAR 19/12/2017 Achat 1 302 8,9800 € 11 691,96 € XPAR 19/12/2017 Achat 698 8,9800 € 6 268,04 € XPAR 19/12/2017 Achat 191 8,9700 € 1 713,27 € XPAR 19/12/2017 Achat 811 8,9800 € 7 282,78 € XPAR 19/12/2017 Achat 165 9,0000 € 1 485,00 € XPAR 19/12/2017 Achat 415 8,9900 € 3 730,85 € XPAR 19/12/2017 Achat 580 8,9900 € 5 214,20 € XPAR 19/12/2017 Achat 105 9,0000 € 945,00 € XPAR 19/12/2017 Achat 1 000 9,0000 € 9 000,00 € XPAR 19/12/2017 Achat 113 8,9800 € 1 014,74 € XPAR 19/12/2017 Achat 187 8,9900 € 1 681,13 € XPAR 19/12/2017 Achat 253 9,0000 € 2 277,00 € XPAR 19/12/2017 Achat 1 447 9,0000 € 13 023,00 € XPAR 19/12/2017 Achat 239 9,0000 € 2 151,00 € XPAR 19/12/2017 Achat 210 9,0000 € 1 890,00 € XPAR 19/12/2017 Achat 1 551 9,0000 € 13 959,00 € XPAR 19/12/2017 Achat 83 8,9800 € 745,34 € XPAR 19/12/2017 Achat 200 8,9800 € 1 796,00 € XPAR 19/12/2017 Achat 200 8,9800 € 1 796,00 € XPAR 19/12/2017 Achat 301 8,9800 € 2 702,98 € XPAR 19/12/2017 Achat 126 9,0000 € 1 134,00 € XPAR 19/12/2017 Achat 234 9,0000 € 2 106,00 € XPAR 19/12/2017 Achat 380 9,0000 € 3 420,00 € XPAR 19/12/2017 Achat 271 9,0000 € 2 439,00 € XPAR 19/12/2017 Achat 210 9,0000 € 1 890,00 € XPAR 19/12/2017 Achat 210 9,0000 € 1 890,00 € XPAR 19/12/2017 Achat 12 9,0000 € 108,00 € XPAR 19/12/2017 Achat 773 9,0000 € 6 957,00 € XPAR 19/12/2017 Achat 1 8,9800 € 8,98 € XPAR 19/12/2017 Achat 278 8,9800 € 2 496,44 € XPAR Total 19/12/2017 17 279 8,9880 € 155 304,39 € XPAR 20/12/2017 Achat 556 9,0000 € 5 004,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 150 9,0000 € 1 350,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 579 8,9800 € 5 199,42 € XPAR 20/12/2017 Achat 113 8,9900 € 1 015,87 € XPAR 20/12/2017 Achat 597 8,9900 € 5 367,03 € XPAR 20/12/2017 Achat 184 8,9700 € 1 650,48 € XPAR 20/12/2017 Achat 426 8,9700 € 3 821,22 € XPAR 20/12/2017 Achat 192 8,9700 € 1 722,24 € XPAR 20/12/2017 Achat 563 9,0000 € 5 067,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 171 8,9800 € 1 535,58 € XPAR 20/12/2017 Achat 200 8,9800 € 1 796,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 200 8,9800 € 1 796,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 158 8,9800 € 1 418,84 € XPAR 20/12/2017 Achat 404 8,9800 € 3 627,92 € XPAR 20/12/2017 Achat 556 8,9800 € 4 992,88 € XPAR 20/12/2017 Achat 170 8,9700 € 1 524,90 € XPAR 20/12/2017 Achat 2 9,0000 € 18,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 369 9,0000 € 3 321,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 373 9,0000 € 3 357,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 127 8,9900 € 1 141,73 € XPAR 20/12/2017 Achat 76 8,9800 € 682,48 € XPAR 20/12/2017 Achat 210 8,9800 € 1 885,80 € XPAR 20/12/2017 Achat 2 8,9800 € 17,96 € XPAR 20/12/2017 Achat 47 8,9900 € 422,53 € XPAR 20/12/2017 Achat 584 8,9900 € 5 250,16 € XPAR 20/12/2017 Achat 197 8,9800 € 1 769,06 € XPAR 20/12/2017 Achat 132 8,9800 € 1 185,36 € XPAR 20/12/2017 Achat 285 8,9800 € 2 559,30 € XPAR 20/12/2017 Achat 185 8,9800 € 1 661,30 € XPAR 20/12/2017 Achat 188 8,9800 € 1 688,24 € XPAR 20/12/2017 Achat 187 8,9800 € 1 679,26 € XPAR 20/12/2017 Achat 196 8,9800 € 1 760,08 € XPAR 20/12/2017 Achat 150 8,9900 € 1 348,50 € XPAR 20/12/2017 Achat 196 8,9800 € 1 760,08 € XPAR 20/12/2017 Achat 256 8,9800 € 2 298,88 € XPAR 20/12/2017 Achat 106 8,9800 € 951,88 € XPAR 20/12/2017 Achat 194 8,9800 € 1 742,12 € XPAR 20/12/2017 Achat 274 9,0000 € 2 466,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 340 9,0000 € 3 060,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 50 9,0000 € 450,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 374 9,0000 € 3 366,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 210 9,0000 € 1 890,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 347 9,0000 € 3 123,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 76 9,0000 € 684,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 264 9,0000 € 2 376,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 351 9,0000 € 3 159,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 340 9,0000 € 3 060,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 100 9,0000 € 900,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 185 9,0000 € 1 665,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 25 9,0000 € 225,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 340 9,0000 € 3 060,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 216 9,0000 € 1 944,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 340 9,0000 € 3 060,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 247 9,0000 € 2 223,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 320 9,0000 € 2 880,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 245 9,0000 € 2 205,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 210 9,0000 € 1 890,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 123 9,0000 € 1 107,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 217 9,0000 € 1 953,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 331 9,0000 € 2 979,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 25 9,0000 € 225,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 340 9,0000 € 3 060,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 220 9,0000 € 1 980,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 127 9,0000 € 1 143,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 210 9,0000 € 1 890,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 227 9,0000 € 2 043,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 158 8,9800 € 1 418,84 € XPAR 20/12/2017 Achat 631 8,9800 € 5 666,38 € XPAR 20/12/2017 Achat 578 8,9800 € 5 190,44 € XPAR 20/12/2017 Achat 369 8,9800 € 3 313,62 € XPAR 20/12/2017 Achat 591 8,9700 € 5 301,27 € XPAR 20/12/2017 Achat 47 8,9800 € 422,06 € XPAR 20/12/2017 Achat 555 8,9800 € 4 983,90 € XPAR 20/12/2017 Achat 151 8,9900 € 1 357,49 € XPAR 20/12/2017 Achat 153 8,9900 € 1 375,47 € XPAR 20/12/2017 Achat 210 8,9900 € 1 887,90 € XPAR 20/12/2017 Achat 153 8,9900 € 1 375,47 € XPAR 20/12/2017 Achat 133 8,9900 € 1 195,67 € XPAR 20/12/2017 Achat 109 8,9900 € 979,91 € XPAR 20/12/2017 Achat 153 8,9900 € 1 375,47 € XPAR 20/12/2017 Achat 153 8,9900 € 1 375,47 € XPAR 20/12/2017 Achat 153 8,9900 € 1 375,47 € XPAR 20/12/2017 Achat 153 8,9900 € 1 375,47 € XPAR 20/12/2017 Achat 354 8,9900 € 3 182,46 € XPAR 20/12/2017 Achat 572 8,9800 € 5 136,56 € XPAR 20/12/2017 Achat 153 8,9900 € 1 375,47 € XPAR 20/12/2017 Achat 153 8,9900 € 1 375,47 € XPAR 20/12/2017 Achat 182 8,9900 € 1 636,18 € XPAR 20/12/2017 Achat 26 8,9900 € 233,74 € XPAR 20/12/2017 Achat 26 8,9900 € 233,74 € XPAR 20/12/2017 Achat 26 8,9900 € 233,74 € XPAR 20/12/2017 Achat 556 8,9800 € 4 992,88 € XPAR 20/12/2017 Achat 9 8,9900 € 80,91 € XPAR 20/12/2017 Achat 26 8,9900 € 233,74 € XPAR 20/12/2017 Achat 26 8,9900 € 233,74 € XPAR 20/12/2017 Achat 179 8,9900 € 1 609,21 € XPAR 20/12/2017 Achat 26 8,9900 € 233,74 € XPAR 20/12/2017 Achat 183 8,9900 € 1 645,17 € XPAR 20/12/2017 Achat 150 8,9900 € 1 348,50 € XPAR 20/12/2017 Achat 101 8,9900 € 907,99 € XPAR 20/12/2017 Achat 26 8,9900 € 233,74 € XPAR 20/12/2017 Achat 26 8,9900 € 233,74 € XPAR 20/12/2017 Achat 266 8,9900 € 2 391,34 € XPAR 20/12/2017 Achat 123 8,9900 € 1 105,77 € XPAR 20/12/2017 Achat 248 8,9900 € 2 229,52 € XPAR 20/12/2017 Achat 26 8,9900 € 233,74 € XPAR 20/12/2017 Achat 285 8,9800 € 2 559,30 € XPAR 20/12/2017 Achat 312 8,9800 € 2 801,76 € XPAR 20/12/2017 Achat 27 8,9900 € 242,73 € XPAR 20/12/2017 Achat 297 8,9900 € 2 670,03 € XPAR 20/12/2017 Achat 26 8,9900 € 233,74 € XPAR 20/12/2017 Achat 26 8,9900 € 233,74 € XPAR 20/12/2017 Achat 26 8,9900 € 233,74 € XPAR 20/12/2017 Achat 305 8,9900 € 2 741,95 € XPAR 20/12/2017 Achat 26 8,9900 € 233,74 € XPAR 20/12/2017 Achat 321 8,9900 € 2 885,79 € XPAR 20/12/2017 Achat 210 8,9900 € 1 887,90 € XPAR 20/12/2017 Achat 24 8,9900 € 215,76 € XPAR 20/12/2017 Achat 26 8,9900 € 233,74 € XPAR 20/12/2017 Achat 209 8,9900 € 1 878,91 € XPAR 20/12/2017 Achat 26 8,9900 € 233,74 € XPAR 20/12/2017 Achat 361 8,9900 € 3 245,39 € XPAR 20/12/2017 Achat 25 8,9900 € 224,75 € XPAR 20/12/2017 Achat 26 8,9900 € 233,74 € XPAR 20/12/2017 Achat 289 8,9900 € 2 598,11 € XPAR 20/12/2017 Achat 100 8,9900 € 899,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 210 8,9900 € 1 887,90 € XPAR 20/12/2017 Achat 26 8,9900 € 233,74 € XPAR 20/12/2017 Achat 657 8,9800 € 5 899,86 € XPAR 20/12/2017 Achat 26 8,9900 € 233,74 € XPAR 20/12/2017 Achat 117 8,9900 € 1 051,83 € XPAR 20/12/2017 Achat 236 8,9900 € 2 121,64 € XPAR 20/12/2017 Achat 149 8,9900 € 1 339,51 € XPAR 20/12/2017 Achat 20 8,9900 € 179,80 € XPAR 20/12/2017 Achat 227 8,9900 € 2 040,73 € XPAR 20/12/2017 Achat 47 8,9900 € 422,53 € XPAR 20/12/2017 Achat 8 8,9900 € 71,92 € XPAR 20/12/2017 Achat 100 8,9900 € 899,00 € XPAR 20/12/2017 Achat 166 8,9900 € 1 492,34 € XPAR 20/12/2017 Achat 268 8,9800 € 2 406,64 € XPAR 20/12/2017 Achat 165 8,9700 € 1 480,05 € XPAR 20/12/2017 Achat 575 8,9700 € 5 157,75 € XPAR 20/12/2017 Achat 37 8,9700 € 331,89 € XPAR 20/12/2017 Achat 95 8,9700 € 852,15 € XPAR 20/12/2017 Achat 14 8,9700 € 125,58 € XPAR 20/12/2017 Achat 29 8,9700 € 260,13 € XPAR 20/12/2017 Achat 181 8,9700 € 1 623,57 € XPAR 20/12/2017 Achat 181 8,9700 € 1 623,57 € XPAR 20/12/2017 Achat 165 8,9700 € 1 480,05 € XPAR 20/12/2017 Achat 229 8,9700 € 2 054,13 € XPAR 20/12/2017 Achat 181 8,9700 € 1 623,57 € XPAR 20/12/2017 Achat 130 8,9700 € 1 166,10 € XPAR Total 20/12/2017 31 054 8,9874 € 279 094,77 € XPAR 21/12/2017 Achat 560 8,9500 € 5 012,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 62 8,9500 € 554,90 € XPAR 21/12/2017 Achat 212 8,9800 € 1 903,76 € XPAR 21/12/2017 Achat 316 8,9800 € 2 837,68 € XPAR 21/12/2017 Achat 322 8,9800 € 2 891,56 € XPAR 21/12/2017 Achat 20 8,9800 € 179,60 € XPAR 21/12/2017 Achat 316 8,9800 € 2 837,68 € XPAR 21/12/2017 Achat 316 8,9800 € 2 837,68 € XPAR 21/12/2017 Achat 252 8,9800 € 2 262,96 € XPAR 21/12/2017 Achat 63 8,9800 € 565,74 € XPAR 21/12/2017 Achat 246 8,9800 € 2 209,08 € XPAR 21/12/2017 Achat 316 8,9800 € 2 837,68 € XPAR 21/12/2017 Achat 254 8,9600 € 2 275,84 € XPAR 21/12/2017 Achat 316 8,9800 € 2 837,68 € XPAR 21/12/2017 Achat 261 8,9800 € 2 343,78 € XPAR 21/12/2017 Achat 30 8,9800 € 269,40 € XPAR 21/12/2017 Achat 316 8,9800 € 2 837,68 € XPAR 21/12/2017 Achat 369 8,9900 € 3 317,31 € XPAR 21/12/2017 Achat 224 8,9900 € 2 013,76 € XPAR 21/12/2017 Achat 33 8,9800 € 296,34 € XPAR 21/12/2017 Achat 165 8,9900 € 1 483,35 € XPAR 21/12/2017 Achat 101 8,9900 € 907,99 € XPAR 21/12/2017 Achat 298 8,9900 € 2 679,02 € XPAR 21/12/2017 Achat 369 8,9900 € 3 317,31 € XPAR 21/12/2017 Achat 248 8,9900 € 2 229,52 € XPAR 21/12/2017 Achat 46 8,9900 € 413,54 € XPAR 21/12/2017 Achat 338 8,9900 € 3 038,62 € XPAR 21/12/2017 Achat 566 9,0000 € 5 094,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 172 9,0000 € 1 548,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 450 9,0000 € 4 050,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 331 9,0000 € 2 979,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 269 9,0000 € 2 421,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 600 9,0000 € 5 400,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 269 9,0000 € 2 421,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 256 9,0000 € 2 304,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 101 9,0000 € 909,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 262 8,9800 € 2 352,76 € XPAR 21/12/2017 Achat 582 9,0000 € 5 238,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 562 9,0000 € 5 058,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 351 8,9800 € 3 151,98 € XPAR 21/12/2017 Achat 207 8,9800 € 1 858,86 € XPAR 21/12/2017 Achat 106 8,9800 € 951,88 € XPAR 21/12/2017 Achat 492 8,9800 € 4 418,16 € XPAR 21/12/2017 Achat 498 8,9900 € 4 477,02 € XPAR 21/12/2017 Achat 173 8,9800 € 1 553,54 € XPAR 21/12/2017 Achat 390 8,9900 € 3 506,10 € XPAR 21/12/2017 Achat 100 8,9900 € 899,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 11 8,9900 € 98,89 € XPAR 21/12/2017 Achat 397 8,9900 € 3 569,03 € XPAR 21/12/2017 Achat 50 8,9900 € 449,50 € XPAR 21/12/2017 Achat 273 8,9800 € 2 451,54 € XPAR 21/12/2017 Achat 309 8,9800 € 2 774,82 € XPAR 21/12/2017 Achat 244 8,9800 € 2 191,12 € XPAR 21/12/2017 Achat 210 8,9800 € 1 885,80 € XPAR 21/12/2017 Achat 148 8,9800 € 1 329,04 € XPAR 21/12/2017 Achat 322 8,9800 € 2 891,56 € XPAR 21/12/2017 Achat 262 8,9800 € 2 352,76 € XPAR 21/12/2017 Achat 334 8,9800 € 2 999,32 € XPAR 21/12/2017 Achat 179 8,9900 € 1 609,21 € XPAR 21/12/2017 Achat 269 8,9900 € 2 418,31 € XPAR 21/12/2017 Achat 627 9,0000 € 5 643,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 585 9,0000 € 5 265,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 586 9,0000 € 5 274,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 202 9,0000 € 1 818,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 390 9,0000 € 3 510,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 202 9,0000 € 1 818,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 42 9,0000 € 378,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 708 9,0000 € 6 372,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 1 117 9,0000 € 10 053,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 624 9,0000 € 5 616,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 591 8,9800 € 5 307,18 € XPAR 21/12/2017 Achat 210 8,9900 € 1 887,90 € XPAR 21/12/2017 Achat 293 8,9900 € 2 634,07 € XPAR 21/12/2017 Achat 21 8,9900 € 188,79 € XPAR 21/12/2017 Achat 6 8,9900 € 53,94 € XPAR 21/12/2017 Achat 74 8,9900 € 665,26 € XPAR 21/12/2017 Achat 120 8,9900 € 1 078,80 € XPAR 21/12/2017 Achat 100 8,9900 € 899,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 6 8,9900 € 53,94 € XPAR 21/12/2017 Achat 12 8,9900 € 107,88 € XPAR 21/12/2017 Achat 139 8,9900 € 1 249,61 € XPAR 21/12/2017 Achat 150 8,9900 € 1 348,50 € XPAR 21/12/2017 Achat 6 8,9900 € 53,94 € XPAR 21/12/2017 Achat 169 8,9900 € 1 519,31 € XPAR 21/12/2017 Achat 153 8,9900 € 1 375,47 € XPAR 21/12/2017 Achat 566 9,0000 € 5 094,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 140 8,9800 € 1 257,20 € XPAR 21/12/2017 Achat 18 8,9900 € 161,82 € XPAR 21/12/2017 Achat 583 8,9900 € 5 241,17 € XPAR 21/12/2017 Achat 17 8,9900 € 152,83 € XPAR 21/12/2017 Achat 172 8,9900 € 1 546,28 € XPAR 21/12/2017 Achat 576 9,0000 € 5 184,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 210 9,0000 € 1 890,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 274 9,0000 € 2 466,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 215 9,0000 € 1 935,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 205 9,0000 € 1 845,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 202 9,0000 € 1 818,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 867 9,0000 € 7 803,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 365 9,0000 € 3 285,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 576 8,9900 € 5 178,24 € XPAR 21/12/2017 Achat 85 8,9700 € 762,45 € XPAR 21/12/2017 Achat 2 8,9900 € 17,98 € XPAR 21/12/2017 Achat 331 8,9900 € 2 975,69 € XPAR 21/12/2017 Achat 52 8,9800 € 466,96 € XPAR 21/12/2017 Achat 205 8,9800 € 1 840,90 € XPAR 21/12/2017 Achat 87 9,0000 € 783,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 427 9,0000 € 3 843,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 1 9,0000 € 9,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 236 9,0000 € 2 124,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 964 9,0000 € 8 676,00 € XPAR 21/12/2017 Achat 827 9,0000 € 7 443,00 € XPAR Total 21/12/2017 31 450 8,9912 € 282 773,77 € XPAR 22/12/2017 Achat 130 9,0000 € 1 170,00 € XPAR 22/12/2017 Achat 433 9,0000 € 3 897,00 € XPAR 22/12/2017 Achat 594 8,9900 € 5 340,06 € XPAR 22/12/2017 Achat 111 8,9700 € 995,67 € XPAR 22/12/2017 Achat 183 8,9700 € 1 641,51 € XPAR 22/12/2017 Achat 119 8,9700 € 1 067,43 € XPAR 22/12/2017 Achat 164 8,9700 € 1 471,08 € XPAR 22/12/2017 Achat 23 8,9700 € 206,31 € XPAR 22/12/2017 Achat 20 8,9900 € 179,80 € XPAR 22/12/2017 Achat 210 8,9900 € 1 887,90 € XPAR 22/12/2017 Achat 316 8,9700 € 2 834,52 € XPAR 22/12/2017 Achat 234 8,9800 € 2 101,32 € XPAR 22/12/2017 Achat 133 8,9800 € 1 194,34 € XPAR 22/12/2017 Achat 233 8,9800 € 2 092,34 € XPAR 22/12/2017 Achat 34 8,9800 € 305,32 € XPAR 22/12/2017 Achat 13 8,9800 € 116,74 € XPAR 22/12/2017 Achat 50 8,9800 € 449,00 € XPAR Total 22/12/2017 3 000 8,9834 € 26 950,34 € XPAR Total 18/12/2017 - 26/12/2017 85 783 8,9879 € 771 007,11 € XPAR

CONTACTS ANALYSTES / INVESTISSEURS



Thomas JACQUET

T +33 (0)1 49 02 12 58

thomas jacquet@coface com



Cécile COMBEAU

T +33 (0)1 49 02 18 03

cecile combeau@coface com

CALENDRIER FINANCIER 2017 (sous réserve de changements)

Résultats 2017 : 12 Février 2018 après bourse

Résultats T1-2018 : 24 avril 2018 après bourse

Assemblée Générale 2017: 16 Mai 2018

Résultats S1-2018 : 26 Juillet 2018 avant bourse

Résultats 9M-2018 : 24 Octobre 2018 après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : http://www coface com/Investors

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP)

se reporter au Rapport Financier Semestriel 2017 ainsi que au Document de référence 2016

Egalement, conformément au Règlement délégué (UE) No. 2016/1052 du 8 mars 2016 (et ses mises à jour) ; à l'Article L.225-209 et suivants du Code de Commerce ; à l'Article L.221-3, l'Article L.241-1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers ; à la Position recommandation AMF DOC-2017-04 Guide relatif aux interventions des émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation.

