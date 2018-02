Coface : résultat net pdg de 83,2 ME en 2017

12/02/2018 | 17:53

Coface a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1 354,9 ME pour 2017, en croissance de 0,3% à taux de change constants par rapport à 2016.



' Le volume de primes a bénéficié d'une croissance de l'activité des assurés de +4,9% en 2017 (contre 0,6% en 2016) et le taux de rétention des clients atteint 89,7% contre 88,0% en 2016 ' précise le groupe.





La nouvelle production s'établit à 129 ME, en baisse de 9 ME par rapport à 2016. ' Cette évolution s'explique par les mesures de resserrement de souscription dans les pays émergents et par la stabilité des affaires nouvelles dans les marchés matures '.





Le résultat opérationnel s'établit à 154,4 ME en 2017, une hausse de 74,9% par rapport à l'année précédente (88,3 ME en 2016). Au total, le résultat net (part du groupe) s'élève à 83,2 ME en 2017, dont 28,2 ME sur le 4ème trimestre.



' En 2018, l'environnement économique dans lequel opère Coface devrait rester porteur avec une croissance mondiale du PIB attendue à 3,2% (estimation Coface). Les tendances favorables observées en 2017 devraient se poursuivre en 2018, en particulier dans la première partie de l'année ' précise le groupe.



