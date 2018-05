Cofinimmo : Compte-rendu de l'assemblée générale extraordinaire du 09.05.2018

COMMUNIQUE

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 09.05.2018

1. Modification de l'objet social et de la clause des Statuts y afférente

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 09.05.2018, présidée par Monsieur Jacques van Rijckevorsel, a approuvé la proposition de remplacer le texte de l'Article 3 des Statuts relatifs à l'objet social de

Cofinimmo, afin de le mettre en conformité avec les modifications récentes des dispositions légales (Loi SIR).

2. Autres modifications des Statuts

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 09.05.2018 a approuvé la proposition d'adapter les textes des Articles 4, 6 et 11 des Statuts de Cofinimmo afin de les mettre en conformité avec les modifications récentes des dispositions légales (Loi SIR).

3. Nouvelle autorisation au Conseil d'Administration d'acquérir, de prendre en gage et d'aliéner des actions propres

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 09.05.2018 a approuvé la proposition de remplacer le texte du point 6.3. de l'Article 6 des Statuts de Cofinimmo par le texte suivant :

« La société peut acquérir ou prendre en gage ses propres actions dans les conditions prévues par la Loi. Elle est autorisée à aliéner les actions acquises, en bourse ou hors bourse, aux conditions fixées par le Conseil d'Administration, sans autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé, pour une durée de cinq ans à compter de la publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2018, à acquérir, prendre en gage et aliéner (même hors bourse) pour compte de COFINIMMO des actions propres de la société à un prix unitaire qui ne peut pas être inférieur à quatre)vingt-)cinq pour cent (85 %) du cours de bourse de clôture du jour précédant la date de la transaction (acquisition, vente et prise en gage) et qui ne peut pas être supérieur à cent quinze pour cent (115 %) du cours de bourse de clôture du jour précédant la date de la transaction (acquisition, prise en gage) sans que Cofinimmo ne puisse à aucun moment détenir plus de dix pour cent (10 %) du total des actions émises.

Les autorisation visées ci-dessus s'étendent aux acquisitions et aliénations d'actions de la société par une ou plusieurs filiales directes de celle-ci, au sens des dispositions légales relatives à l'acquisition d'actions de leur société mère par des sociétés filiales.

Les autorisations visées ci-dessus s'étendent tant aux actions ordinaires qu'aux actions privilégiées. »

