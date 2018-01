Cogra : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2017/2018

Forte croissance de 19% du chiffre d'affaires semestriel : 11,9 M€

Mende, le 9 janvier 2018, à 7h30 - Cogra, pionnier de l'énergie bois en France, confirme sa dynamique de croissance avec un chiffre d'affaires en progression de 19% à 7,88 M€ pour le 2ème trimestre 2017/2018, clos le 31 décembre 2017.

Chiffre d'affaires non audité en millions d'euros

2017/2018

2016/2017

Variation

1er trimestre (1er juillet - 30 septembre) 2ème trimestre (1er octobre - 31 décembre) Total 1er semestre (1er juillet - 31 décembre)

3,98 7,88 11,86

3,35 +15%

6,63 +19%

9,98 +19%

L'activité du 2ème trimestre est marquée par une progression des ventes sur l'ensemble des canaux de distribution. La reprise est dynamisée par les besoins de chauffage cet hiver et la qualité reconnue des granulés produits par Cogra. La performance de l'outil de production, l'attention portée aux méthodes de stockages (sur rack en intérieur) et la réactivité de la chaine logistique sont plébiscitées par les clients de

Cogra tandis que l'intérêt énergétique et pratique des granulés bois est reconnu par un nombre croissant d'utilisateurs.

Cogra entame ce 2ème semestre 2017/2018 fort d'une base de client élargie et d'un niveau de stocks adapté à ce début de saison hivernale. Avec une puissante capacité de production, néanmoins flexible, affutée par la modernité de ses installations et des projets d'optimisation de ses infrastructures de stockage Cogra est confiant dans la poursuite de sa croissance et l'amélioration de sa rentabilité.

Prochains rendez-vous



Résultats semestriels 2017-2018 : le lundi 26 février 2018

 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre (clos au 31 mars 2018) : le vendredi 6 avril 2018

A propos de Cogra, pionnier de l'énergie bois

ALCOG - FR0011071570

Producteur de granulés de bois depuis 35 ans, Cogra s'est imposé en France comme un acteur de référence du secteur grâce à une approche qualitative et durable de son métier.

Avec deux usines d'une capacité totale de production de plus de 100 000 tonnes, Cogra produit des granulés de première qualité qui sont commercialisés en direct en France et à l'étranger ou via son réseau de plus de 700 revendeurs. L'activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment un ensemble cohérent et différenciant qui permet d'apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d'énergie et de la protection de l'environnement.

