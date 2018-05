Cogra : Information relative au contrat de liquidité

Informations relatives au contrat de liquidité

Information réglementée - Mercredi 2 mai 2018 à 08h00

Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec AUREL BCG

Les sociétés COGRA 48 et AUREL BCG ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 12 juin 2012. Cette résiliation a pris effet le 27 avril 2018 au soir.

A cette date du 27 avril 2018 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

 3 073 titres

 68 947,34€ en espèces.

Conclusion d'un nouveau contrat de liquidité avec GILBERT DUPONT

La société COGRA 48 a conclu le 27 avril 2018 un nouveau contrat de liquidité conforme à la charte AMAFI avec GILBERT DUPONT qui prendra effet le 02 mai 2018 au matin.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

 3 073 titres transférés de l'ancien contrat de liquidité,

 68 947,34 € en espèces de l'ancien contrat de liquidité.

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

 3 609 titres

 65 424,00€ en espèces

A propos de Cogra, pionnier de l'énergie bois

ALCOG - FR0011071570

Producteur de granulés de bois depuis 35 ans, Cogra s'est imposé en France comme un acteur de référence du secteur grâce à une approche qualitative et durable de son métier.

Avec deux usines d'une capacité totale de production de plus de 100 000 tonnes, Cogra produit des granulés de première qualité qui sont commercialisés en direct en France et à l'étranger ou via son réseau de plus de 700 revendeurs. L'activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment un ensemble cohérent et différenciant qui permet d'apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d'énergie et de la protection de l'environnement.

