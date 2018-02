Cogra : Résultats du 1er semestre 2017/2018

Forte progression des résultats au 1er semestre 2017/2018

Mende, le 26 février 2018 à 17h45 - Cogra, pionnier de l'énergie bois en France, présente ses résultats financiers pour le 1er semestre 2017/2018 (période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017).

Résultats consolidés arrêtés par le CA du 15/02/2018 - non audités, en K€

Chiffre d'affaires net Produits d'exploitation

45%

Achat de marchandises Achat de matières premières Autres achats et charges externes Salaires et charges sociales Impôts, taxes et assimilés EBITDA

6 801

15 574

1 806

1 101 64% 1 910

2 067 73% 5 885

2 103 26% 4 392

892 12% 1 818 171 En % du CA Amortissements et provisions Résultat d'exploitation En % du CA Résultat financier Résultat exceptionnel Résultat net En % du CA 747 6% 503 296 2,5% -76 -36 184 1,5%

186 281 3% 546 -220 -2,2% -102 20 -303 -3,0%

-8%

166% - -8% 234% - +26% - 161% -

347 1 033 6% 1 037 21 - -198 93 -85 -

Forte croissance de la rentabilité

Le chiffre d'affaires généré par Cogra au 1er semestre 2017/2018 s'élève à 11,8 M€ en croissance de 19 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.1 Profitant d'un marché plus favorable et aidé par ses choix stratégiques lors des précédents exercices, Cogra a développé son portefeuille de clients, réduit ses stocks excédentaires et optimisé ses conditions d'exploitation.

Les efforts commerciaux mis en œuvre par Cogra continuent de porter leurs fruits. La Société a notamment renforcé sa clientèle sur tous ses canaux de distribution (distribution directe et grandes et moyennes surfaces spécialisées). Grâce à une gestion avisée de sa production, la société a réalisé ces développements tout en maintenant ses prix et ses marges dans un marché du granulé bois concurrentiel et volatil.

S'appuyant sur une très bonne maitrise des charges fixes et externes, Cogra a publié un EBITDA de 747 K€, soit une marge d'Ebitda de 6% vs 3% en 2016. Cette forte progression a été caractérisée par un retour à un niveau normal des stocks de granulés bois et par une bonne mobilisation des capacités de production.

Après des dotations aux amortissements qui varient peu, le résultat d'exploitation ressort à 296 K€ vs une perte de 220 K€ en 2016.

De par cette bonne performance opérationnelle, Cogra publie un résultat net positif de 184 K€.

Structure financière solide

Le total du bilan au 31 décembre 2017 s'établit à 22,1 M€. Les immobilisations qui s'élèvent à 9,3 M€ (-3% par rapport au 31 décembre 2017) intègrent notamment 320 K€ d'investissements réalisés dans le cadre l'achèvement du reconditionnement de l'usine de Craponne et du maintien de la performance des outils de production sur les différents sites. Les stocks de produits finis baissent de 33 % à 2,73 M€ . La dette bancaire diminue fortement à 6,0 M€ contre 8,5 M€ en 2016. Enfin, la trésorerie au 31 décembre 2017 progresse significativement à 3,3 M€ (contre 2,35 M€ au 30 juin 2017 et 1,47 M€ au 31 décembre 2016). Cette trésorerie intègre la levée de fonds par placement privé réalisé en novembre 2017 pour un montant de

1,6 M€

Autres faits marquants

Cogra devrait disposer fin février 2018 d'un permis de construire afin d'accroître ses capacités de stockage sur le site de Craponne sur Arzon. D'une capacité totale de 8 000 tonnes (sur racks) cet espace de stockage permettra à Cogra de s'affranchir de charges de loyer pour garantir un stock de qualité tout en étant autonome dans sa gestion logistique sur les prochains exercices. Ce nouveau bâtiment, qui devrait être opérationnel cet été, comportera également des bureaux et un nouveau showroom.

Perspectives très favorables 2017/2018

Pour le second semestre 2017/2018, Cogra continuera de profiter de l'amélioration de ses conditions d'exploitation et poursuivra ainsi le redressement de ses marges et l'amélioration de sa rentabilité.

Agenda financier  Chiffre d'affaires du 3ème trimestre (clos au 31 mars 2018) : le 9 avril 2018



Chiffre d'affaires du 4ème trimestre (clos au 30 juin 2018) : le 9 juillet 2018

A propos de Cogra, pionnier de l'énergie bois

ALCOG - FR0011071570

Producteur de granulés de bois depuis 35 ans, Cogra s'est imposé en France comme un acteur de référence du secteur grâce à une approche qualitative et durable de son métier.

Avec deux usines d'une capacité totale de production de plus de 100 000 tonnes, Cogra produit des granulés de première qualité qui sont commercialisés en direct en France et à l'étranger ou via son réseau de plus de 700 revendeurs. L'activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment un ensemble cohérent et différenciant qui permet d'apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d'énergie et de la protection de l'environnement.

